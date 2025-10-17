Samhällsvägledare till Huddinge kommun, timanställd
2025-10-17
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Vi leder, styr, stödjer och följer upp så att hela kommunen drivs effektivt och ändamålsenligt. Totalt är vi cirka 400 medarbetare fördelade på fem avdelningar. I allt vi gör utgår vi från att det ska komma till nytta för de som bor, besöker eller arbetar i kommunen.
Är du en stjärna på service? Vi söker Samhällsvägledare till Huddinge kommuns Servicecenter
Välkommen med din ansökan till en dynamisk och prestigelös arbetsplats med fantastiska medarbetare. Vi på Huddinge kommuns servicecenter söker nu studenter för arbete som samhällsvägledare på timmar för att stötta extra vid behov under terminerna och semesterperioder under sommaren och storhelger.
Om arbetsplatsen
Vårt mål är att leverera den bästa servicen gentemot våra invånare och besökare. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen.
På Servicecenter arbetar tjugotvå samhällsvägledare. Vårt uppdrag är att svara på allmänna frågor inom kommunens alla verksamhetsområden. Du som samhällsvägledare är den första värdefulla kontakten våra invånare och besökare möter när de kontaktar Huddinge kommun, oavsett om kontakten sker via telefon, mejl eller besök.
Servicecenter har också rådgivande- och specialistfunktioner såsom konsumentvägledning och budget-och skuldrådgivning.
Arbetsuppgifter
Du kommer främst att vägleda Huddinges invånare via telefon och därför är det viktigt att du trivs i en miljö där telefonen är ditt huvudsakliga arbetsverktyg i en händelserik vardag. Du arbetar schemastyrt måndag till fredag under kommunens öppettider.
Som samhällsvägledare vägleder och guidar du invånarna till att få svar på sina frågor på ett pedagogiskt, engagerat och tydligt sätt i alla våra kanaler, telefon, besök och e-post. Du arbetar parallellt i många olika system. Du lyfter vad vi kan göra för att förenkla för kunden, skriver nya rutiner uppdaterar vårt ärendesystem med aktuell information. Utbildning och förändring är en del av vardagen.
Din profil
Vi söker dig som:
Är trygg och stabil i dig själv och drivs av att ge god service och ett gott bemötande till våra invånare. Du vågar ta egna initiativ och jobba självständigt samtidigt som du samarbetar med andra för att uppnå önskade resultat. Du gillar när det är högt tempo och anpassar dig till nya omständigheter. Du är duktig på att söka information, och hålla dig uppdaterad för att snabbt kunna hjälpa och guida.
Du är driven, lösningsinriktad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter men ser även till att helheten fungerar. Du gillar att jobba i en föränderlig arbetsplats som ständigt utvecklas för att möta invånarna i deras nuvarande och framtida behov. Du är flexibel och hjälper till där det behövs, med Huddingefamiljen i fokus.
• Du har högskoleutbildning inom samhällsvetenskapliga ämnen eller annan relevant högskoleutbildning.
• Du har erfarenhet av att ha arbetat i kundtjänst via telefon eller dokumenterad erfarenhet av att arbeta i en serviceinriktad roll med daglig kontakt med människor.
• Du har en god förmåga att uttrycka dig tydligt och enkelt i tal och skrift, på såväl svenska som engelska.
• Du har en hög digital kompetens och är van att hantera flera olika system samtidigt och är erfaren användare av Officepaketet.
Vidare är det meriterande om du:
• Talar annat språk än svenska och engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Liselott Raphael, Enhetschef Servicecenter 08- 53 53 89 06 eller 070- 213 15 65
Vi tillämpar löpande rekrytering och gör urval samt intervjuer under ansökningstiden.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.Publiceringsdatum2025-10-17Övrig information
Omfattning: Timanställning vid behov
Anställningsform: Visstidsanställning
Startdatum: Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag 30 oktober. Varmt välkommen med din ansökan!
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284520". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Servicecenter Enhet 1 Kontakt
Enhetschef Servicecenter
Liselott Raphael liselott.raphael@huddinge.se + 46-702131565 Jobbnummer
9562536