Samhällsplanerare till Ludvika kommun - Forma framtidens samhälle!
2025-10-13
Vill du vara med och forma framtidens Ludvika i en roll där du gör verklig skillnad? Sök jobb som samhällsplanerare hos oss! Vi söker nu två samhällsplanerare.
Ludvika kommun är mitt i ett expansivt skede med företag som växer och en befolkning som ökar. Efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter är stor och vi står inför stora och spännande utmaningar. I det här utvecklingsarbetet har verksamhetsområde Planering en central roll och du som samhällsplanerare kommer utgöra en viktig del i det arbetet.
Planering arbetar brett inom samhällsbyggnad och samhällsutveckling, bl.a. ingår samhällsplanering, GIS, markförvaltning och exploatering. Du kommer att tillhöra planenheten som växer i antal anställda men som idag består av sju medarbetare som ansvarar för övergripande samhällsplanering, detaljplanering, naturfrågor och trafikplanering. Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Som samhällsplanerare i Ludvika kommun arbetar du brett med översiktlig planering, strategisk samhällsutveckling och hållbarhetsfrågor. Du kommer att vara en viktig del i arbetet med att ta fram planer och underlag som påverkar hur vår kommun utvecklas - både på kort och lång sikt.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
• Delta i arbetet med framtagande och uppföljning av vår nya översiktsplan
• Arbeta med förstudier, planprogram och styrdokument
• Samarbete med andra förvaltningar, myndigheter och regionala aktörer
• Dialog med invånare, näringsliv och politiker
Vi letar efter dig som är engagerad och driven med förmågan att hitta nya lösningar samt göra kloka avvägningar i komplexa frågor. Att vara strukturerad och ha en god analytisk förmåga är viktigt.Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleexamen inom samhällsplanering, fysisk planering eller motsvarande akademisk utbildning som vi bedömer som likvärdig. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift, samt god kännedom om plan- och bygglagen och miljöbalken. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom samhällsbyggnad eller fysisk planering
• Erfarenhet av arbete med översiktsplan
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
Det här får du av oss
Som anställd hos oss får du möjligheten att utvecklas i en engagerad och professionell miljö med härliga kollegor där vi kombinerar samhällsnytta med nytänkande. Gott samarbete genomsyrar arbetet inom enheten och verksamhetsområdet. Du får en stimulerande arbetsmiljö där du får vara med och påverka Ludvikas framtid. Du blir en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för våra invånare i Ludvika kommun.
Vi erbjuder friskvårdsförmåner, möjlighet att växla semesterdagstillägg mot extra semesterdagar och dessutom möjligheten att arbeta på distans ett par dagar i veckan. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas.
Anställningsvillkor
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Kontakt
Enhetschef Planenheten, Joel Lidholm, 0240-861 80
Kontakt arbetstagarorganisationer: Vision och Akademikeralliansen nås via kommunens växel 0240-860 00Så ansöker du
Låter jobbet spännande och som nästa steg i din karriär? Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev där du berättar varför just du är rätt person för denna roll senast den 26 oktober 2025. Vi ser fram emot att höra hur just du kan bidra till Ludvikas utveckling. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Intervjuer kommer att hållas i Ludvika vecka 45 - 46.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling och annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
