Samhällsplanerare med samordningsansvar till fokus Skärholmen

Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Tycker du om att arbeta nära människor och vill vara med och förbättra deras vardag? Då kan tjänsten som samhällsplanerare inom Fokus Skärholmen passa dig.
Här får du chansen att påverka utvecklingen i området och göra skillnad på riktigt.
Välkommen till oss på enheten för stadsutveckling, miljö och kultur
Hos oss får du arbeta både nära naturen och människorna, och bidra till en stadsmiljö som främjar trygghet, tillgänglighet och trivsel. Vi arbetar med att utveckla och förbättra Skärholmens stads- och kulturmiljö. Vi är en del av avdelningen för medborgarservice och stadsmiljö, och vårt mål är att skapa en stadsdel där invånarna känner stolthet, delaktighet och trygghet. Vi strävar efter att utveckla en grön, vacker och tillgänglig miljö för alla som bor, verkar eller besöker Skärholmen.
Enheten leds av en enhetschef och består av två parkingenjörer samt kompetenser inom, parkdrift, miljö och kultur.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt och varierat arbete där du är med och formar medborgarnas utemiljö. Vi värnar om en hållbar arbetsvardag och erbjuder dig bland annat:
• Att bli del i en utvecklingsorienterad organisation inom Fokus Skärholmen, där du kan göra skillnad på riktigt
• En arbetsplats med engagerade kollegor och nära samverkan
• Friskvårdsbidrag och semesterväxling
• Trygga anställningsvillkor
Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad här
Din roll
I denna roll arbetar du både självständigt och som en del av ett team med god stämning och ett stort engagemang för stadsdelens utveckling.
I uppdraget som samhällsplanerare ingår bl. a. följande arbetsuppgifter:
• Samordna förvaltningens utvecklingsarbete för stadens satsning Fokus Skärholmen
• I samverkan med stadsbyggnadskontoret, exploaterings- och trafikkontoret bevaka och lyfta in det lokala perspektivet i stadsdelsområdets stadsutveckling
• Arbeta med förvaltningens och enhetens dialogarbete med stadsdelsområdets invånare
• Medverka i förvaltningens arbete med platsaktivering i stadsområdet
• Svara på remisser, skrivelser och medborgarförslag kopplat till stadsutveckling och stadsmiljön
• Driva, medverka och följa upp verksamhetsutveckling kopplat till stadsmiljöfrågor och ansvara för strategiska uppdrag, utredningar och projekt som aktualiseras från tid till annan
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• en examen i samhällsplanering eller likvärdig examen som vi finner relevant för tjänsten
• aktuell erfarenhet av att ha arbetat med samhällsplanering med fokus på stadsutveckling
• flerårig och aktuell erfarenhet av att ha agerat samordnare/projektledare inom relevant område
• erfarenhet av att arbeta med medborgardialoger
• mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska, och van vid att analysera texter och fånga upp essensen i texten.
Meriterande för tjänsten är om du har erfarenhet av att:
• arbeta med frågor kring trygghetsskapande miljöer
• skriva tjänsteutlåtanden och arbeta med verksamhetsplan och andra styrdokument
Som person är du trygg och stabil, van att ta initiativ och driva ditt arbete framåt. Du har lätt för att skapa engagemang hos andra och du är duktig på att underhålla yrkesmässiga relationer. I arbetet med människor uppstår alltid oväntade situationer och därför behöver du både vara prestigelös och tålmodig. Du prioriterar effektivt utifrån din person och din erfarenhet. Du har även en förmåga att se helhet och långsiktig betydelse.
För att lyckas och trivas i den här rollen behöver du både ha intresse, vilja och förmåga att tänka nytt, hitta lösningar tillsammans med andra och uppnå goda resultat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten. Välkommen med din ansökan!
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. I den här rekrytering ingår det tester som en del i bedömningen i samband med urval.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Tjänsten kommer tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut fattats.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön
Stockholms stad, Skärholmens stadsdelsförvaltning
