Samhällsplanerare med inriktning mot strategisk fysisk planering och miljö
Gnosjö kommun, Kansliavdelning / Administratörsjobb / Gnosjö Visa alla administratörsjobb i Gnosjö
2025-09-22
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Vi söker just nu en samhällsplanerare vars uppdrag blir att leda arbetet med Gnosjö kommuns översiktliga fysiska planering samt bevaka, analysera och utreda frågor som berör miljömässig och ekologisk hållbarhet. Tjänsten är placerad på kansli- och kommunutvecklingsenheten.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett stimulerande och varierande arbete med stort ansvar och möjlighet att bidra till den långsiktiga utvecklingen av Gnosjö kommun.
Just nu tar vi fram en ny översiktsplan och du kommer som projektledare att leda hela den processen till dess fullbordande sommaren 2028.
Som samhällsplanerare hos oss har du en nyckelroll i kommunens långsiktiga fysiska planering och även att ansvara för arbetet med miljömässig och ekologisk hållbarhet. Uppdraget är mycket självständigt och innebär många kontakter med både interna och externa intressenter.
På kansli- och kommunutvecklingsenheten är vi sju personer i ett engagerat och glatt gäng där alla tar ansvar för att leverera på våra uppdrag. Här finns bland annat en samhällsutvecklare som kommer att bistå i arbetet med översiktsplaneringen.Kvalifikationer
Som person är du ansvarsfull, lyhörd och positiv. Du arbetar självständigt och har förståelse för vikten av förankring. Vidare är du strukturerad, noggrann och lösningsfokuserad. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper då arbetet innebär mycket samarbete med kollegor samt kontakt med politiker, företagare och allmänhet. Du har en god kommunikativ förmåga och behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift.
För att bli aktuell för uppdraget krävs att du har:
* Akademisk examen inom samhällsplanering, fysisk planering, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Minst fem års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med samhällsplanering på strategisk nivå, översiktsplanering samt strategiska miljöfrågor.
* Goda kunskaper om relevant lagstiftning; exempelvis plan- och bygglagen och miljöbalken.
* Goda kunskaper inom GIS, erfarenhet av att leda projekt samt att arbeta i en politiskt styrd organisation.
* B-körkort.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Gnosjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278485". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö kommun
(org.nr 212000-0506) Arbetsplats
Gnosjö kommun, Kansliavdelning Kontakt
Kansli- och utvecklingschef
Pauline Fahlberg pauline.fahlberg@gnosjo.se 0370-33 10 10 Jobbnummer
9519474