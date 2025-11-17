samhällskunskap till Grillska Gymnasiet Liljeholmen
Stadsmissionens skolstiftelse / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stadsmissionens skolstiftelse i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Vi söker nu en legitimerad lärare för undervisning i kurser som sociologi, internationella relationer, etnicitet och kulturmöten, geografi, människors miljöer och ungdomskunskap.
Vi söker en relationell och NPF kunnig pedagog som vill arbeta med ungdomar och drivs av att få dem att växa och utvecklas. Du kommer att ingå i ett arbetslag. Öppenheten mellan lärare är stor och vi tar ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas. I tjänsten ingår mentorskap.
Våra skolor arbetar med lärande och utveckling inom gemensamma fokusområden. Dessa områden ryms under de tre rubrikerna pedagogik, hälsa och samhällsengagemang. Vi utvecklar det som, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, har en positiv inverkan på lärandesituationen, på arbetet för elevers och studerandes hälsa samt för att våra elever och studerande ska kunna gå ut i världen med ett starkt samhällsengagemang. Lektionerna följer en struktur med tydliga mål och syften och är varierande i arbetssätt. Vi har också en gemensam bedömningsmodell.
Våra skolor arbetar med en stark värdegrund för samhällsförbättring och lika värde. Därför är det viktigt för oss att du delar vår värdegrund.
I arbetsuppgifterna ingår arbetsuppgifter kopplade till lärarrollen såsom undervisning, planering och bedömning. Utöver ämnesspecifika arbetsuppgifter är du även mentor för en klass. Kvalifikationer
I första hand söker vi dig som är erfaren och legitimerad gymnasielärare och är väl förtrogen med läroplan och styrdokument för gymnasiet.
Utöver din ämneskompetens värdesätter vi ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och att du kan inspirera och engagera eleverna. Vi värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov. Det är meriterande om du har erfarenhet av NPF. Det är av stor vikt att du är relationell och ser varje elev.
Du är nyfiken och arbetar aktivt för att varje elev ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar.
Det är viktigt för oss att du motiveras av att utmana dig själv, dina kollegor och elever för att bidra till din egen såväl som skolans och elevernas utveckling.Anställningsvillkor
Anställningsform: vikariat
Omfattning: 100%
Tillträde: januari 2026
Kontakt: sara.magnusson@grillska.se
Vi eftersträvar en arbetsplats med jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
Inför anställning begär vi alltid registerutdrag från polisen. Du kan beställa blanketten från polisens hemsida. Beställ gärna utdraget i förväg då viss handläggningstid förekommer.
Vid övertalighet inom Stadsmissionens Skolstiftelse kommer utannonserad tjänst i första hand att erbjudas anställda inom stiftelsen.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen organisation som driver gymnasieutbildning på Grillska gymnasiet och Grillskas anpassade gymnasieskola samt vuxenutbildning på Stadsmissionens Yrkeshögskola. Med cirka 3 000 elever och studerande är vi en av Sveriges största idéburna skolaktörer.
Att vara idéburen innebär framför allt att vi inte styrs av några andra intressen vår vision - en skola för ett mänskligare samhälle. Skolorna är friskolor som drivs i stiftelseform, vilket innebär att det inte finns någon ägare som tar ut vinst. Eventuellt överskott går till utveckling av verksamheten.
Våra skolor arbetar med lärande och utveckling inom gemensamma fokusområden. Dessa områden ryms under de tre rubrikerna pedagogik, hälsa och samhällsengagemang. Vi utvecklar det som, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, har en positiv inverkan på lärandesituationen, på arbetet för elevers och studerandes hälsa samt för att våra elever och studerande ska kunna gå ut i världen med ett starkt samhällsengagemang.
Stiftelsegrundaren Stockholms stadsmission har drivit utbildning redan 1857 och vi delar samma grundläggande, humana människosyn och värdegrund.
Genom utbildning kan vi förebygga utanförskap och stärka individens tro på sig själv och sin egen förmåga och arbeta mot vår vision om en skola för ett mänskligare samhälle. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stadsmissionens Skolstift
, https://grillska.se/ Arbetsplats
Stadsmissionens Skolstiftelse Jobbnummer
9608010