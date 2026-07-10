Samhällsbyggnadsprojektörer inom VA/Mark & Väg
Qflow Group AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-07-10
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Vill du arbeta med samhällsbyggnadsprojekt som gör verklig skillnad? Hos Markera får du möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor i en organisation där beslutsvägarna är korta och engagemanget stort.
Med bred och mångsidig expertis inom samhällsbyggnadsområdet är Markera en självklar partner i arbetet med att utforma infrastruktur och förnya städer.
Vi arbetar nära våra kunder genom hela processen och har en varierad kundbas som omfattar kommuner, Trafikverket samt privata aktörer som fastighetsbolag, industrier och entreprenörer. Våra projekt spänner över flera teknikområden och vi strävar alltid efter att skapa hållbara lösningar som överträffar kundernas förväntningar.
Om rollen
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom projektering och vill fortsätta utvecklas inom VA eller mark & väg. Hos oss får du arbeta i varierande projekt där du samarbetar nära kollegor från olika teknikområden och successivt tar ett större ansvar i uppdragen.
Vi anpassar rollen efter din erfarenhet och kompetens. Oavsett om din styrka ligger inom VA, mark eller väg får du möjlighet att utvecklas och bredda din kompetens i takt med att du växer i rollen.Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Projektera inom VA, mark och/eller väg beroende på din kompetens och erfarenhet.
Delta i projekt från tidiga utredningar till färdiga bygghandlingar.
Samarbeta med kollegor inom olika teknikområden för att ta fram hållbara och kostnadseffektiva lösningar.
Delta i kundmöten och bidra med teknisk rådgivning.
Säkerställa att projekten genomförs enligt gällande krav, standarder och kvalitetsrutiner.
Vem är du?
Vi tror att du har några års erfarenhet av projektering inom samhällsbyggnad och vill fortsätta utvecklas i konsultrollen. Du är nyfiken, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vi tror att du har
Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom samhällsbyggnad eller motsvarande.
Relevant erfarenhet av projektering inom VA eller mark & väg.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Hos Markera får du möjlighet att utvecklas tillsammans med kunniga kollegor och arbeta i projekt som bidrar till framtidens hållbara samhällsbyggande. Här finns goda möjligheter att växa i din roll och påverka både din egen utveckling och våra projekt.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qflow Group AB
(org.nr 559384-0837), https://qflow.teamtailor.com/sv/jobs/8051966-samhallsbyggnadsprojektorer-inom-va-mark-vag
411 08 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Markera Jobbnummer
9999497