Samhall söker en serviceinriktad ekonomistudent till Ekonomiservice!
Academic Work Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Linköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Linköping
2025-08-14
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Är du studerande och vill få meriterande erfarenhet från ett av Sveriges största bolag? Gillar du eget ansvar, högt tempo och att jobba i team? Då kan den här tjänsten vara helt rätt för dig!
OM TJÄNSTEN
Nu söker vi för Samhalls räkning en ekonomiassistent som vill vara med och utvecklas i organisationen. Samhalls Shared Service Center finns i Linköping och består av ca 70 medarbetare inom ekonomi och lön. Ekonomiserviceteamet består idag av 35 personer som hanterar ca 230 000 fakturor per år. Som ekonomiassistent kommer du att ge bästa möjliga service samt vara en god partner och tillgång för verksamheten. För att trivas i rollen är du en ordningsam och driven lagspelare som gillar ansvar. Du stimuleras av att arbeta med stora flöden och mot satta deadlines. Som person har du en god balans mellan integritet och service samt har en förmåga att se helheter utan att fastna i detaljer.
Du erbjuds
• En härlig arbetsmiljö med positiv anda och gemenskap
• Meriterande erfarenhet av att arbeta som verksamhetsstöd i en stor organisation
• En dedikerad konultchef som är med som stöd under hela uppdraget
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
• Som ekonomiassistent arbetar du med fakturering med fokus på leverantörsfakturor, kundreskontra samt viss avtalsadministration. Du kommer även ha daglig kontakt och ge god service till både verksamheten och kunderna.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar mot ekonomi på eftergymnasial nivå och tar examen tidigast 2027
• Behärskar svenska språket i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
• Har en god kommunikativ förmåga
• Tillgänglig för arbete under mellandagar, klämdagar och med fördel vill arbeta under nästa sommar
Det är meriterande om du har
• Har tidigare erfarenhet av leverantör- eller kundreskontra
• Har tidigare erfarenhet av affärssystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kommunikativ
• Serviceinriktad
• Anpassningsbar
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Samhall är Sveriges viktigaste serviceleverantör. De erbjuder tjänster inom allt från städ, tvätt och fastighetsskötsel till logistik, tillverkning, handel och omsorg. De är rikstäckande med dryga 25 000 anställda på cirka 600 orter och omsätter tio miljarder kronor per år. Genom deras kunduppdrag utvecklar de personer med funktionsnedsättning och lyckas väl med att matcha rätt person till rätt arbete. Det ger en kombination av kundnytta, medarbetarnytta och samhällsnytta. Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113798". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9457729