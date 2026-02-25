Sametinget söker avdelningschef för Språk och kultur
2026-02-25
Sametinget är ett folkvalt samiskt parlament och en statlig myndighet sedan 1993. Sametingets uppgift är att främja och utveckla en levande samisk kultur, medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas.
Sametinget söker nu en avdelningschef för Språk och kulturfrågor
Vid Sametinget finns fyra avdelning, STAB, Samiska näringar, Verksamhetstöd och Språk och kultur. Vi söker nu dig som vill utveckla och förstärka de samiska språken och kulturen i din roll som avdelningschef vid Språk och kultur.Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Som avdelningschef ansvarar du för att leda, planera och fördela arbetet inom avdelningen. Du har det övergripande resultat-, budget- och personalansvaret och driver verksamheten i linje med fastställda politiska mål och direktiv.
I uppdraget ingår att kontinuerligt följa upp, analysera och utveckla verksamheten samt att säkerställa att avdelningen arbetar långsiktigt, effektivt och med hög kvalitet. Du ansvarar för att skapa en sund, trygg och hållbar arbetsmiljö och har både medarbetare och direkt underställda enhetschefer.
Rollen innebär även att du ingår i Sametingets ledningsgrupp och aktivt bidrar till myndighetens strategiska utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom något för avdelningen relevanta ämnesområden som utbildning, forskning, samiska språk eller samisk kultur. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av chefs- eller ledningsposition under minst 3 år.
Du bör vara bra på att analysera och din kommunikationsförmåga är god. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift. Du ska kunna sammanställa fakta och skriva rapporter inom ditt verksamhetsområde. För denna tjänst är det krav på att du kan tala och skriva på något av de samiska språken och har god kännedom om det samiska samhället och kulturen. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet eller en politiskt styrd organisation.Dina personliga egenskaper
Som person är du öppen med dina åsikter och värderingar. Du erkänner och värdesätter andras värde, perspektiv och gränser. Du tar ägarskap för dina handlingar, beslut och konsekvenser samtidigt som du agerar med omtanke, lyssnar och är medveten om din påverkan.
Vi erbjuder
Alla medarbetare får 2h friskvård i veckan samt ett friskvårdsbidrag. Sametinget erbjuder även ett mycket förmånligt restidsavtal. Det finns även möjlighet till delvis distansarbete och vi tillämpar flexibel arbetstid. Semesterdagar följer ålder vilket innebär 28, 31 eller 35 semesterdagar per år. Som medarbetare får du också ta del av andra statliga förmåner så som subventionerad sjukvård, ersättning för receptbelagda läkemedel och föräldrapenningtillägg
Anställningsform
Heltid.
Tillträde: enligt överenskommelse
Placeringsort: Vid någon av Sametingets kansliorter Giron (Kiruna), Staare (Östersund), Jåhkåmåhkke (Jokkmokk) eller Dearna (Tärnaby)
Välkommen med din ansökning senast 2026-03-18
Sametinget har gjort medieval för denna rekrytering. Vi undanber oss säljsamtal.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sametinget
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-chef, frågor gällande arbetsvillkor mm
Elin Lemon elin.lemon@sametinget.se 063-15 08 57 Jobbnummer
9763532