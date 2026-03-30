Sambandssoldat på 161. Strilbataljonen till F 16, FM-anläggning Bålsta
Befattningen som Sambandssoldat är en spännande tjänst där du varje dag verkar för att möjliggöra ledning av Sveriges flygstridskrafter. I din dagliga tjänst är du del av ett arbetslag som tillsammans utbildar och utvecklar Sveriges flygande förband, samt bevakar och försvarar Sveriges territoriella gränser. Du kommer att vara en viktig resurs i 161. Strilbataljon som är en Försvarsmaktens mest insatta förband.
Om enheten
161:a Stridslednings- och Luftbevakningsbataljonen verkar dygnet runt året runt för att övervaka och försvara svenskt luftrum genom att producera och distribuera auktoriserat luftläge, stridsleda flygstridskrafterna och samordna luftstridskrafterna. Bataljonen har även rörlig förmåga att med egna resurser upprätta och omgruppera radio- och radarstationer. 161.Strilbataljonen söker dig som vill vara med och bidra till Sveriges luftförsvar, stimuleras av växlande arbetsuppgifter och eget ansvar. Brinner du även för att ge bästa möjliga stöd till de som leder våra flygstridskrafter, kan du vara den vi söker!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sambandsoperatör fjärrstyr du radio och taktisk datalänk i hela landet för att möjliggöra ledning av våra flygande förband. Du är en del av funktionen som ansvarar för att kommunikationen fungerar både internt och externt från stridsledningscentralen, detta för att vi ska kunna leda flygplan på ett säkert sätt.
Du ansvarar även för övervakning av systemet och tillser att det upprätthåller flygsäkerhetskraven, vilket innebär att du snabbt måste kunna förse flygstridsledningen med information, samt stödja vid bedömning om det är säkert att fortsätta leda flyg från anläggningen. Du kommer att delta i såväl nationella som internationella övningar.
Sambandsoperatören tjänstgör till vardags i en av landets stridsledningscentraler. Huvuddelen av tjänsten genomförs under militär flygövningstid, vilket till stor del innebär vardagar. Under vinterhalvåret kan mörkerflygövningar förekomma på kvällstid.
• Handha förbandets nationella och internationella dagliga signalskyddssystem.
• Handha förbandets tilldelade radiosystem.
• Stödja i handläggning av signalskyddstjänsten.
• Stödja inom eget område till funktionsutveckling.
• Stödja upprätthållandet av närförsvarssambandet.
• Stödja upprättande och drift av kompaniets ledningsplats.
• Stödja förbandets rörliga delar vid upprättande.
• Upprätta felanmälan på förbandets sambandssystem.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
Kvalifikationer
• Genomförd svensk värnplikt med godkänt betyg
• Fullgott färgseende Dina personliga egenskaper
Som person är du social, har en positiv grundinställning och är en lagspelare som även kan jobba självständigt. Du är ordningsam, tycker om att ta ansvar och har ett högt säkerhetsmedvetande. Som sambandssoldat inom ledningssystem ser vi att du är analytisk, drivande samt har förmågan att se helheten och olika lösningar på problem. En stor del av arbetet innebär kontakt med användarna vilket kräver att du är pedagogisk och tydlig i din kommunikation. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• B-körkort.
• Genomförd värnplikt med samband- och ledningssinriktning.
• Erfarenhet av radio-, tele- och datakommunikation.
• Erfarenhet av försvarsmaktens ledningssystem.
• Erfarenhet av IT/Tele-relaterade arbetsuppgifter. Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt GSS/K avtal (6 år med möjlighet till förlängning upp till 12 år). Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Bålsta. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra tjänsteresor
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring förekommer vid övningsverksamhet
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Militär
Upplysningar om befattningen:
E-postadress: rekrytering-strilbat-sis@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Rebecca Grebestam
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-01. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
