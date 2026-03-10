Sambandsbefäl/Sambandsofficer på 162.Flygbasbataljonen till F 16
Försvarsmakten / Militärjobb / Uppsala Visa alla militärjobb i Uppsala
2026-03-10
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Uppsala
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Från årsskiftet omorganiseras 162. Flygbasbataljon som en del i utvecklingen av F 16. Utvecklingen av mängden och bredden uppgifter medför att batajonsstaben ska växa inom flera av sektionerna. Med denna annons söker vi ett sambandsbefäl eller en sambandsofficer till S6-funktion. Du kommer att arbeta med ett drivet arbetslag som planerar, bereder och leder bataljonens drifthållande och skydd av Uppsala flygbas.
Om enheten
162.Flygbasbataljonen är en del av Upplands flygflottilj, F 16. Bataljonen består av en bataljonsledning med bataljonstab, en flygplatsledning, 1621.Flygbaskompaniet och 1622.Flygbassäkkompaniet. Bataljonens huvuduppgift är att drifthålla och upprätthålla skydd av flygbasen samt att genomföra grundutbildning av värnpliktiga. Flygbasbataljonens vardag omfattar skarp verksamhet med mycket korta tidsförhållanden varierat med långsiktig planering och förberedelser för exempelvis baseringen av Försvarsmaktens nya spaningsflyg S106 på F 16.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du är ansvarig för bataljonens sambands- och informationsstödstjänst. Du ansvarar för att bereda och informera högre chef om sambandsfrågor. En viktig del av arbetet är även att utbilda andra delar av staben och bataljonen på de sambandssystem som finns på förbandet. Som stabsofficer kommer du även att deltaga i arbetet med bataljonens interna utveckling, årliga krigsförbandsvärdering, förbandsutvecklingsplan samt stödja stabens allmänna göromål. I anställningen ingår att delta i övningar och uppföljning av verksamhet, ibland på annan ort.
Exempel på arbetsuppgifter är bland annat:
• Planering, uppföljning och koordinering av verksamhet och order.
• Företräda Flygbasbataljonen på förbandsnivå och i olika arbetsgrupper.
• Samverkan inom förbandet men även externa aktörer.
• Ta fram beslutsunderlag till högre chef.
• VB-tjänst vid bataljonen.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAV
Kvalifikationer
• Officers- eller specialistofficersexamen alt. Reservofficersexamen med inrikting ledningssystem
• Goda kunskaper inom IT-system
• En vana att arbeta både självständigt och i grupp.
Personliga egenskaper
I din tjänst hos oss ställer vi höga krav på social förmåga och professionalism. Som person är du drivande, initiativtagande, organiserad och strukturerad i ditt arbete. För att lyckas i rollen krävs att du är självständig, kvalitetsmedveten och har lätt för att anpassa dig till olika situationer samt hantera tempoväxling. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Tidigare erfarenhet av arbete i stab.
• God erfarenhet av FM stödsystem EMILIA och VIDAR
• Goda kunskaper om verksamhetsledning inom FM.
• God förmåga att uttrycka dig i skrift
• Signalskyddslärare
• Tidigare tjänst som sambandsofficer/befäl eller driftledare
• Operatörsutbildningar på FM Signalskyddssystem, t.ex MGGI, MGSI
• Systemutbildningar på materiel kopplat till flygbasbataljon.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Militär
Upplysningar om befattningen:
Rekryterandechef, Terese Saxmo
E-postadress: terese.fritzson@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Susanna Schjölin
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-31. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9789268