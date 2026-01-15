Sambandsbefäl på 161.Strilbataljonen till F 16, FM-anläggning Hästveda
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Som anställd hos oss blir du en viktig del av Sveriges försvar.
Om enheten
161. Stridslednings- och Luftbevakningsbataljonen verkar dygnet runt och året runt. Detta för att övervaka och försvara svenskt luftrum genom att producera och distribuera auktoriserat luftläge, stridsleda flygstridskrafterna och samordna luftstridskrafterna. Bataljonen har även rörlig förmåga att med egna resurser upprätta och omgruppera radio- och radarstationer.
161.Strilbataljonen söker dig som vill vara med och bidra till Sveriges luftförsvar, stimuleras av växlande arbetsuppgifter och eget ansvar. Brinner du även för att ge bästa möjliga stöd till de som leder våra flygstridskrafter, kan du vara den vi söker!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sambandsledare fjärrstyr du radio och taktisk datalänk över hela landet för att möjliggöra ledning av våra flygande förband. Du är även ansvarig för att kommunikationen fungerar både internt och externt från och till stridsledningscentralen för att vi ska kunna leda flygplan på ett säkert sätt. Du ansvarar även för att systemet upprätthåller flygsäkerhetskraven, vilket innebär att du snabbt måste kunna förse flygstridsledningen med information, samt göra en bedömning om det är säkert att fortsätta leda flyg från anläggningen. Du kommer att delta i flygstridskrafternas dagliga skarpa verksamhet, samt nationella och internationella övningar.
Utöver din huvuduppgift som Sambandsledare har du även möjlighet att delta i projekt för utvecklingen av vår funktion samt våra ledningssystem som Försvarsmakten och försvarsindustrin utvecklar tillsammans. Till vardags tjänstgör du i en av landets stridsledningscentraler. Huvuddelen av tjänsten genomförs under militär flygövningstid, vilket till stor del innebär dagtid på vardagar. Kvällar och helgdagar förekommer också inom ramen för den nationella skarpa verksamheten.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAV
Kvalifikationer
• Examen från Specialistofficersutbildningen. OR6/7.
• Fullgott färgseende.
• B-körkort.
Personliga egenskaper
Som person är du social, har en positiv grundinställning och är en lagspelare som även kan jobba självständigt. Du är ordningsam, tycker om att ta ansvar och har ett högt säkerhetsmedvetande. Som Sambandsledare ser vi att du är analytisk, drivande samt har förmågan att se helheten och olika lösningar på problem. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Utbildad ledningssystemsofficer.
• Erfarenhet av radio-, tele- och datakommunikation.
• Erfarenhet av Försvarsmaktens ledningssystem.
• Erfarenhet av IT/Tele-relaterade arbetsuppgifter.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Hästveda. F16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor.
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Befattning: Militär OR6/7.
Upplysningar om befattningen:
Rekryterandechef, Chef 24.Sambandspluton
Tfn: 0451-382910
E-postadress: Strilbat.strilkompsyd-sis@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Rebecca Grebestam
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-09. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
