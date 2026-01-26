Samarbetsinriktad automationstekniker till Iggesunds bruk
2026-01-26
Ett smart och meningsfullt valHar du ett stort intresse för teknik? Trivs du med att arbeta i team och brinner för problemlösning?
Din nästa arbetsplats?
Iggesunds bruk tillverkar världsledande kartong under varumärket Invercote. Förpackningar av vår kvalitetskartong är en viktig del av köpupplevelsen för våra kunders kunder. Vi är en internationell och hållbar verksamhet med stora utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare. Vi värdesätter våra medarbetare och produkter högt, allt vi gör präglas av kunskap och expertis. Hos oss jobbar idag omkring 700 medarbetare. Vårt bruk finns vid Hälsinglands kust, 9 kilometer söder om Hudiksvall.
Din framtida utmaning
Som automationstekniker blir du en viktig del av avdelningen Underhåll. Du arbetar både förebyggande och avhjälpande för att säkerställa hög tillgänglighet och driftsäkerhet i vår produktion. Rollen är varierad och verksamhetsnära, med stort eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetssätt och tekniska lösningar. Beredskap ingår i tjänsten.
I rollen ansvarar du för både förebyggande och avhjälpande underhåll av el- och automationsutrustning. Arbetet är praktiskt och omväxlande och omfattar bland annat elmotorer, drivsystem, omriktare och styrsystem. Du arbetar systematiskt med felsökning, analys och optimering av el- och automationsutrustning för att säkerställa hög driftsäkerhet och tillgänglighet i produktionen. I arbetet ingår att utföra mätningar samt analys och uppföljning av resultat som underlag för förbättringsåtgärder.
En viktig del av uppdraget är att skapa, uppdatera och följa upp livscykel- och underhållsplaner för den elektriska utrustningen, inklusive arbete med reservdelshållning och teknisk dokumentation. Du deltar aktivt i planerat underhåll i syfte att minska produktionsstörningar och öka anläggningens verkningsgrad.
Rollen innebär ett nära samarbete med både produktion och övrig underhållsorganisation. Du medverkar i projekt och förbättringsarbete kopplat till anläggningens utveckling och fungerar även som kontaktperson gentemot entreprenörer och leverantörer inom drivsystem. Därtill bidrar du till att utveckla och stärka kompetensen inom automation och el genom att föreslå och delta i kompetensutvecklingsinsatser för automationspersonalen.
För att lyckas i rollen
Vi söker dig som är strukturerad, samarbetsorienterad och tycker om att lösa tekniska utmaningar tillsammans med andra.
Vi ser att du har:
•
Du har en utbildning inom automation samt några års erfarenhet från liknande roll.
•
Erfarenhet av el- och automationsutrustning i industriell miljö
•
Grundläggande kunskaper inom PLC-teknik och systematisk felsökning
• Meriterande är erfarenhet av styrsystem (Siemens S7, ABB Advant 450 eller 800XA) samt frekvensomriktare (ABB, Sitebase) och regler inom optimering.
•
B-körkort
Som person är du samarbetsinriktad och arbetar prestigelöst tillsammans med andra, där du aktivt bidrar till ett gott och inkluderande arbetsklimat. Du har ett strukturerat arbetssätt och planerar, genomför och följer upp ditt arbete på ett noggrant och ansvarsfullt sätt. Samtidigt är du kreativ och lösningsfokuserad, med förmåga att se möjligheter, tänka nytt och driva förbättringar i vardagen.
Intervjuer kan komma att ske löpande, Logik- och personlighetstester kan komma att tillämpas.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du det bästa av två världar. På Iggesunds bruk arbetar du i en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring.
Vi erbjuder ett mycket varierande, fritt och ansvarsfullt arbete. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar. Detta är ett unikt tillfälle för dig som vill jobba i ett internationellt företag med utvecklande arbetsuppgifter, men ändå ser fördelar med att verka och bo på en mindre ort.
Ansök redan idag!
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Premiumkartong och innovativa pappersprodukter av färsk fiber Holmen utvecklar premiumkartong och innovativa pappersprodukter för allt ifrån kosmetik, elektronik, läkemedel och livsmedel till böcker, magasin, reklam och transportförpackningar. Våra produkter uppskattas av medvetna kunder tack vare sina utmärkta produktegenskaper och låga klimatavtryck. Vi använder färska fiber från hållbart brukade skogar. Våra anläggningar för produktion och förädling ligger i Braviken, Hallstavik, Iggesund och Strömsbruk, Sverige, samt i Workington, Storbritannien. Ersättning
