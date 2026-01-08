Saltsjöbadens IF Fotboll söker målvaktstränare
Saltsjöbadens Idrottsfören / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Nacka Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Nacka
2026-01-08
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saltsjöbadens Idrottsfören i Nacka
Saltsjöbadens IF söker Målvaktstränare!
Saltsjöbadens IF Fotboll växer - och nu söker vi en engagerad och kunnig målvaktstränare som vill vara med och utveckla våra målvakter från 8-9 år upp till seniornivå.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för målvaktsspel och spelarutveckling
Kan anpassa träningar efter olika åldrar och nivåer
Är positiv, pedagogisk och motiverande
Gillar att jobba både med barn, ungdomar och vuxna
Uppdraget innebär:
Att hålla regelbundna målvaktsträningar för klubbens målvakter
Samarbeta med föreningens sportchef/utvecklingschef kring målvaktsutveckling
Bidra till en trygg, rolig och utvecklande träningsmiljö
Vi erbjuder:
En välkomnande och engagerad och framåtlutad förening med målet så många som möjligt, så länge som möjligt.
Möjlighet att påverka målvaktsverksamheten
Uppdraget är belagt på eftermiddagar/kvällstid och är arvoderat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Skicka CV och personligt brev till fotboll@saltsjobadensif.se
E-post: fotboll@saltsjobadensif.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""målvaktstränare"". Arbetsgivare Saltsjöbadens Idrottsfören
Torggatan 10 (visa karta
)
133 21 SALTSJÖBADEN Arbetsplats
Saltsjöbadens Idrottsfören Kontakt
Elina Erenrot elina.fotboll@saltsjobadensif.se Jobbnummer
9674254