Sällskap sökes för promenader och enklare hushållsgöromål
2025-09-22
Välkommen till ett trevligt extraknäck ...
Vi söker dig som är intresserad av utflykter, promenader och enklare hushållsgöromål till en 90- årig man centralt i Älvängen
Det är en mycket social och trevlig herre som önskar umgänge mer än vad den kommunala hemtjänsten erbjuder.
Mycket utav vad arbetet kommer att innebära utformar ni tillsammans.
Vi erbjuder 2 x 4 timmar per vecka.
Ni kommer att helt säkert att göra utflykter med bil så det är viktigt att du har körkort. För det är du som kommer att köra kundens bil.
Ni åker och fikar eller äter lunch. Ni pratar om det dagliga och minnen från äldre tider. Det är en fördel om du är över 50- år så ni har en hyfsat gemensam bild av det som varit.
Även enklare hushållsgöromål ingår då den hemtjänst Ale kommun tillhandahåller är otillräcklig för att kunna bo kvar i en större villa.
Du ska vara social och pratsam samt att ha lätt för att hitta på trevliga saker som ger livet guldkant för en 90 åring.
Du har själv stor möjlighet att påverka vilka dagar du vill arbeta. Men vi vill att ni följer någon typ av fast schema.
Exempelvis 4 timmar på måndag och 4 timmar på torsdag.
Vi ser fram emot din ansökan och ett givande samarbete får både dig och kunden.
Maila din ansökan till hej@hemmalaget.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: hej@hemmalaget.se
