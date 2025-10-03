Salladsbaren The Healthy Butcher söker personal
2025-10-03
The Healthy Butcher är en grönskande salladsbar belägen i Skrapan på Södermalm. Med endast 5-7 minuters promenadavstånd från Stockholm Södra station är vi ett populärt lunchstopp för både lokala gäster och besökare.
Vi söker dig som har en härlig och positiv attityd och brinner för att ge förstklassig service. För att trivas hos oss bör du vara trevlig, flexibel och ansvarsfull. Du ska kunna ta egna initiativ och arbeta både självständigt och i team.
Vi söker dig som har:
• Minst ett års erfarenhet av liknande arbete.
• En passion för att skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster.
Arbetsuppgifter:
• Kassaarbete
• Tillredning av kaffe
• Beredning av sallader och smörgåsar
• Hålla rent och snyggt i arbetsområdet
• Leverera service i världsklass
• Inköp från leverantör
• Personalansvar och schemaläggning
Vi erbjuder en positiv och energisk arbetsmiljö med möjligheter att utvecklas tillsammans med oss. Låter det som något för dig? Skicka din ansökan idag och bli en del av vårt härliga team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Ansökning via mejl
E-post: jobb@thehealthybutcher.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Okidoki Sverige AB
(org.nr 559034-3439), http://www.thehealthybutcher.se
Götgatan 78 (visa karta
)
118 30 STOCKHOLM Arbetsplats
The Healthy Butcher Jobbnummer
9539171