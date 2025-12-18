Salladsbaren The Healthy Butcher söker engagerad medarbetare
Okidoki Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Okidoki Sverige AB i Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
The Healthy Butcher är en grönskande och modern salladsbar belägen i Skrapan på Södermalm. Med endast 5-7 minuters promenadavstånd från Stockholm Södra station är vi ett populärt lunchställe för både lokala gäster och besökare.
Vi söker nu dig som har en positiv och härlig attityd och som brinner för att ge förstklassig service. För att trivas hos oss ser vi gärna att du är trevlig, flexibel och ansvarsfull. Du tar egna initiativ och arbetar lika bra självständigt som i team.
Vi söker dig som har:
Minst ett års erfarenhet av liknande arbete
Ett genuint engagemang för service och gästmöten
Förmåga att hantera ett högt tempo med ett leende
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Kassaarbete
Tillredning av kaffe
Beredning av sallader, bowls och wraps
Att hålla rent och trivsamt i arbetsområdet
Att leverera service i världsklass
Inköp från leverantörer
Personalansvar och schemaläggning
Vi erbjuder:
En positiv, energisk och utvecklande arbetsmiljö där du blir en del av ett härligt team och får möjlighet att växa tillsammans med oss.
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
Ansökning via mejl
E-post: jobb@thehealthybutcher.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Okidoki Sverige AB
(org.nr 559034-3439), http://www.thehealthybutcher.se
Götgatan 78 (visa karta
)
118 30 STOCKHOLM Arbetsplats
The Healthy Butcher Jobbnummer
9653882