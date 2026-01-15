Säljtekniker till ProfilGruppen i Åseda
Eterni Sweden AB / Säljarjobb / Växjö Visa alla säljarjobb i Växjö
2026-01-15
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
Har du tekniskt intresse och öga för detaljer? ProfilGruppen söker dig som vill utvecklas i team, lösa kundutmaningar och skapa de bästa lösningarna tillsammans!
ROLLEN OCH ARBETSUPPGIFTER
Till vår avdelning för Säljteknik söker vi dig som gärna jobbar i ett team bestående av säljare, säljsupport, konstruktion, logistik och produktion där ni tillsammans tar er an kundens krav och förväntningar. Arbetet innebär ett strukturerat och nära samarbete med kunder, leverantörer och kollegor.
Som säljtekniker får du en nyckelroll att skapa anpassade produktionsupplägg som möter kundens krav på produkten ur ett tekniskt, logistiskt, kvalitetsmässigt och kommersiellt perspektiv. Du blir spindeln i nätet som ansvarar för att kvalitetssäkra underlag och processer inför offert, beredning och produktion. I rollen har du kontakter med människor såväl internt som externt och utmanas regelbundet genom att lösa mer eller mindre komplexa frågeställningar.
Rollen rapporterar till avdelningschefen för Säljteknik. Du kan förvänta dig en chef som jobbar med frihet under ansvar och ett coachande förhållningssätt. Vi erbjuder stor frihet att på egen hand strukturera och planera din arbetsdag. Att möta kunder från ett flertal olika segment gör ditt jobb omväxlande, inspirerande och utmanande.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med teknisk högskolekompetens eller motsvarande teknisk praktisk yrkeserfarenhet. Vidare har du:
Kunskap om tillverkning och bearbetning.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
God IT-vana.
Erfarenhet av liknade arbetsroller är meriterande.
Kunskap i kvalitetsledningssystemet IATF (Automotive) är meriterande.
För att lyckas i rollen ser vi att du har följande egenskaper:
Du har ett starkt kundfokus och driv att hitta lösningar på kundens behov.
Är en person som naturligt tar ansvar, får saker att hända och driver arbetet framåt.
Arbetar strukturerat, noggrant och kan hantera flera arbetsuppgifter parallellt med varandra utan att tumma på kvalitén.
Trivs med att arbeta självständigt och tar egna initiativ när det behövs.
Kommunicerar tydligt och skapar förståelse i samarbeten, både internt och externt.
Delar vår värdegrund: personligt engagemang, lyhördhet, snabbhet, professionalism och en vilja att ständigt utvecklas.
Det finns mycket mer att berätta om tjänsten vilket vi vill göra i ett personligt möte med dig.
Bli en del av ProfilGruppen!
Att vara medarbetare hos oss innebär att:
Du blir en del av ett företag som präglas av engagemang och teamkänsla
Du ges möjlighet till både trivsel och karriär
Du som individ har stor betydelse för organisationens framgång
Du får chans att jobba med framtidens material, aluminium, i en expansiv bransch
Vi erbjuder nu en mycket intressant tjänst i ett expansivt företag och bransch. Visst låter det bra?
OM TJÄNSTEN
Känner du att rollen är intressant men att du i nuläget inte har alla önskvärda kvalifikationer vill vi gärna att du ansöker ändå! Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. För den här tjänsten samarbetar vi med Eterni Sweden AB.
Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Rebecca Moberg på telefon 070-935 40 90 alternativt rebecca.moberg@eterni.se
eller Marcus Royson på telefon 0709-354044.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 30 november. Kandidater kommer att utvärderas löpande så tveka inte över att skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Profilgruppen Extrusions AB Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9687183