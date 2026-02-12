Säljstöd till ett av Sveriges ledande husvarumärken
Wikan Personal AB / Inköpar- och marknadsjobb / Bromölla Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Bromölla
2026-02-12
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Bromölla
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
LB-Hus är en av landets största leverantörer av nyckelfärdiga småhus på totalentreprenad och en del av koncernen Svensk Husproduktion. Genom våra husserier, LB Optimal och LB Start, erbjuder vi färdigpaketerade kollektioner med segmentets högsta standard - och generösa möjligheter för kunden att skapa sitt unika hem. Med smart produktion, aktiv produktutveckling och stark prismedvetenhet levererar vi det vi är kända för: Mest hus för pengarna.
Nu fortsätter vi växa - och söker en medarbetare till säljstöd som vill spela en nyckelroll i vår försäljningsframgång framåt. <a href=https://www.lbhus.se
target="_blank">Klicka här för att läsa mer om LB-Hus </a>Arbetsuppgifter
Din roll som säljstöd - där kundens drömhus börjar ta form!
Som säljstöd hos LB-Hus blir du en central del av vår affär och ett viktigt bollplank till våra säljare runt om i Sverige. Tillsammans med dina kollegor tar du fram kalkyler och offerter för kundunika styckehus och hanterar alla val, tillval och ändringar som skapar ett hem som känns rätt för kunden.
Du kommer även att:
• Prissätta produkter och konstruktionslösningar utanför vår standardprodukt
• arbeta tätt med säljare och kollegor på olika avdelningar
• hålla dig uppdaterad om produkter, leverantörer och prisbilder inom bland annat kök, vitvaror, dörrar och fönster
• bidra till att våra säljare har bästa tänkbara underlag för att vinna affärer
Det här är en roll där du blir navet i vår försäljningsprocess - och där din noggrannhet och affärskänsla direkt påverkar LB-Hus fortsatta tillväxt. Du rapporterar till Marknads- och Försäljningschef LB-Hus.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som trivs med att vara affärens motor och som har:
• gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot ekonomi eller marknad
• erfarenhet av rollen som säljsupport eller säljstöd
• erfarenhet av kalkylering och grundläggande ritningsläsning
• goda kunskaper i Office, framför allt Excel
• gärna erfarenhet av CRM och affärssystem (Lime och Jeeves är meriterande)
• mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Dina egenskaper - du som skapar struktur, energi och framdrift!
För att lyckas ser vi att du är:
• serviceminded och kundfokuserad
• ansvarstagande, självgående och trygg
• flexibel och trivs med att ha flera parallella arbetsflöden
• resultatorienterad och mån om att leverera kvalitet i tid
Vi erbjuder dig
Här får du chansen att vara en viktig del av ett välkänt varumärke på en stark tillväxtresa. Tillsammans skapar vi småhus med hög kvalitet, smarta lösningar och riktigt bra värde för våra kunder. Är du redo att bli en nyckelperson i vår fortsatta framgång? Då kan detta vara rollen där du verkligen får vara med och påverka. Som arbetsgivare erbjuder LB-hus sin personal friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning och flextid.
Information och kontakt
Tjänsten som säljstöd är en tillsvidareanställning hos LB-hus där arbetstiden är förlagd till dagtid och tjänsten är på heltid. Vi har en stark närvarokultur och samarbetar tätt mellan avdelningarna så placeringen av tjänsten är på vårt kontor i Bromölla.
Välkommen till LB-Hus - där du får vara med och bygga framtiden - Skicka in din ansökan redan idag - vi tillämpar löpande urval. Sista ansökningsdag är den 4 mars.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14089". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sara Kvist sara@wikan.se 044-590 65 12 Jobbnummer
9740003