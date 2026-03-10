Säljstöd för lantbruk till Ragn-Sells Häradsudden!
Om Ragn-Sells AB
Ragn-Sells är ett familjeägt företag som arbetar med avfallshantering, miljö och återvinning. De har tre affärsområden: Recycling, Treatment and Detox, New Value Chains. De är verksamma inom återvinning- och miljöindustrin där de samlar in, återvinner och behandlar avfall från näringsliv, hushåll och organisationer. Ragn-Sells finns i Sverige, Norge, Danmark och Estland. De är verksamma runtom i hela Sverige. Totalt är de 1500 anställda i Sverige på 60 anläggningar.
Om närmsta teamet
Agroverksamheten är en säljgrupp på 5 personer som arbetar mot lantbruksbranschen med fokus på att sälja och leverera slam som används som växtnäring på åkrar. Gruppen ansvarar för hela kedjan - från att hitta och kontakta kunder, sälja och skriva avtal till att ta jordprover, boka transporter och säkerställa att slammet hanteras och sprids på rätt sätt. Det är ett team med bred kompetens och ett helhetsansvar för både kundrelationer och den praktiska leveransen.
Om rollen
I rollen arbetar du självständigt ute i fält över hela Sörmland och Östergötland, där du spenderar mycket tid i bil och har tät kontakt med kunder och chaufförer över telefon. Arbetsdagarna varierar stort - en morgon kan börja tidigt med att möta upp en lastbilschaufför, följt av ytterligare koordinering ute i fält, administrativt arbete och planering av nästa dags uppdrag. Tempot styrs till stor del av vädret: vid fint väder är arbetet snabbt och logistikintensivt, medan regniga dagar innebär mer administration och telefonkontakt. Rollen kräver flexibilitet, ett problemlösande arbetssätt och förmågan att hantera tvära kast när förutsättningarna ändras med kort varsel.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Sälja slam och arbeta med återvinning av växtnäring genom spridning av avloppsslam till åkermark, främst till lantbrukare.
• Utföra både administrativa och praktiska moment, såsom jord- och salmonellaprovtagning.
• Ha tät kundkontakt genom kundbesök samt möta upp chaufförer i fält vid leveranser.
• Samordna arbetet mellan produktionsledare, lantbrukare, säljgruppen och lastbilschaufförer - du är spindeln i nätet och agerar servicefunktion.
• Planera resor i samråd med säljarna och genomföra bilresor inom ditt arbetsområde.
Skallkrav
Utbildad Agronom eller Lantmästare eller relevant erfarenhet av Lantmästeri
Kunskap om slam
God förmåga i svenska i tal och skrift
B-Körkort
Meriterande
• Tillgång till egen bil
• Goda kunskaper i Excel
• Erfarenhet från växtodlingsgård eller lantbruk
• Förståelse för hur grödor växer
Vem är du?
• Serviceinriktad
• Nyfiken
• Initiativtagande
• Ansvarstagande
• Lyhörd
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom teknik och IT. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt företag. Med djup insikt i arbetsmarknaden och ett starkt nätverk av attraktiva arbetsgivare hittar vi din nästa utmaning.
För denna tjänst blir du inledningsvis anställd av Framtiden i 6 månader med möjlighet till övergång i anställning direkt hos Ragn-Sells efter det.
Rekryteringsprocess
Intervju (Framtiden)
Referenstagning
Intervju Ragn-Sells
Start: Maj
Arbetstider: må-fre: Vanliga arbetstider (övertid förekommer)
Ort: Häradsudden, Norrköping
Omfattning: 100% heltid
Upplägg: Säsongsarbete
