Säljstjärna på fältet - utvecklas med oss!
2025-12-11
"Var med och bygg Sveriges nästa stora säljresa"
Är du redo för ett säljjobb där du själv äger framgången, där varje möte räknas och där ditt driv faktiskt gör skillnad - både för dig och för kunden?
Hos Sjömarkens Isolering, Sveriges marknadsledare inom lösullsisolering sedan 40 år, får du chansen att kliva in i en roll som inte bara är ett jobb - det är en resa. Vi bygger nu ett helt nytt team som ska ta vår etablerade proffsaffär ut till Sveriges villaägare, och vi söker säljare som vill vara med från start.
Som utesäljare hos oss är du ingen vanlig produktsäljare. Du är en rådgivare som hjälper villaägare att fatta smarta beslut för sin ekonomi, sitt hem och sin framtid. Det du säljer är inte "något i en låda" - du erbjuder en konkret förbättring som sparar energi, skapar komfort och höjer värdet på deras hus. En produkt som dessutom är bra för miljön.
Du arbetar ute på fält, möter människor där de är och visar hur våra isoleringslösningar kan göra verklig skillnad. Du bokar uppföljningsbesök, gör besiktningar, räknar fram offerter och får följa affären hela vägen till installation - alltid med stöd av ett starkt varumärke och våra egna installatörer i ryggen.
Och det bästa? Du styr din egen lön. Här finns inga övre gränser - bara möjligheter. När du växer, växer din ersättning. Punkt.
Varför välja Sjömarkens?
Ett varumärke med 40 års förtroende - du kommer in med ett namn som öppnar dörrar.
En produkt du kan stå för - ärlig, hållbar, uppskattad av kunder och med hög kvalitet.
Stabilitet & trygghet - du kliver in i ett lönsamt och växande företag som satsar långsiktigt.
Utbildning & professionell säljkultur - vi ger dig verktygen och du skapar resultaten.
Flexibelt upplägg - eget ansvar, mycket frihet och möjlighet att jobba där du bor.
Om du är social, nyfiken, orädd och älskar känslan av att skapa något själv - då kommer du att trivas här. Här tas du på allvar, här får du utrymme att lyckas och här kan du bygga en karriär som faktiskt betyder något.
Är du redo att kliva in i ett team där driv uppskattas, prestation belönas och framtiden ser riktigt ljus ut? Då vill vi gärna träffa dig.
Sjömarkens Isolering är en av Sveriges mest erfarna aktörer inom lösullsisolering och ett självklart val för både byggföretag och privatkunder. I över 40 år har företaget kombinerat gediget hantverk med modern teknik och kontinuerlig kompetensutveckling. Oavsett om det handlar om stora nyproduktionsprojekt eller mindre villatillbyggnader levererar Sjömarkens effektiva isoleringslösningar som sparar tid, energi och pengar för kunden.
En stor del av framgången ligger i att Sjömarkens tillverkar sin egen isolering i Borås och arbetar med egna installatörer. Det ger korta ledtider, hög leveranssäkerhet och en lösning som är både renare, snabbare och mer hållbar än traditionella isoleringsmetoder. Lösullen kan användas i hela huset - väggar, golv och tak - utan spill, utan förvaring och utan störning på arbetsplatsen.
Sjömarkens är ett familjärt bolag med cirka 60 medarbetare och en kultur som präglas av engagemang, kvalitet och långsiktighet. Nu tar företaget nästa steg genom att vidareutveckla sin B2C-avdelning - en satsning där du får möjlighet att vara med från början och bidra till att forma framtidens försäljning mot Sveriges villaägare.Dina arbetsuppgifter
Som säljare hos Sjömarkens får du en roll där du kombinerar kundkontakt, rådgivning och egen affärsdrivkraft. Du möter villaägare i deras hemmamiljö och visar hur en bättre isoleringslösning kan förbättra både komfort och ekonomi. När intresset finns bokar du ett uppföljande möte där du gör en genomgång av huset och tar fram en anpassad offert med tydlig kostnadsbild och konkreta åtgärdsförslag.
Din vardag är rörlig och självständig, med stort ansvar för din egen planering. Du utgår från ditt hem, eller vårt kontor och arbetar i ditt geografiska område och har möjlighet att påverka både upplägg och resultat - och därmed även din lön.
Huvudsakliga uppgifter: * Möta villaägare och presentera företagets isoleringslösningar * Boka uppföljningsmöten för besiktning och offert * Genomföra kundbesök och skapa lösningar anpassade efter kundens behov
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
För denna roll är din personlighet viktigare än din bakgrund. Vi söker dig som skapar förtroende, trivs med att träffa nya människor och gillar känslan av att driva egna affärer. Du har ett naturligt driv, uppskattar tydliga mål och motiveras av att dina prestationer syns direkt i resultaten.
Ett intresse för hus, bygg eller energifrågor är positivt, men inget krav. Det viktiga är att du är nyfiken, modig och har viljan att hjälpa kunden till en bättre lösning.
Vi ser gärna att du: * Har erfarenhet av kundkontakt - försäljning är meriterande * Talar och skriver svenska och engelska obehindrat * Har B-körkort och egen bil
Varför ska du välja Sjömarkens?
Hos Sjömarkens får du en möjlighet att växa i ett stabilt företag som satsar på sina medarbetare och bygger relationer som håller över tid.
• Starkt varumärke: Du representerar ett välkänt och etablerat namn med hög trovärdighet. * Kvalitetslösningar: Du erbjuder en produkt som gör verklig skillnad för kunden - både ekonomiskt och miljömässigt. * Trygghet och utveckling: Sjömarkens investerar i sina säljare genom utbildning, bra villkor och en professionell men varm företagskultur.
