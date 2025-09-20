Säljpraktikant med teknisk bakgrund Solenergilösningar (B2B & Privat)
Arka Energy AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-09-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arka Energy AB i Stockholm
, Örebro
eller i hela Sverige
Plats: Kista, Stockholm
Omfattning: Praktik / InternshipPubliceringsdatum2025-09-20Om företaget
Arka Energy AB är en snabbt växande aktör inom solenergi som levererar kompletta solcellsanläggningar till både privatkunder och företagskunder. Vi arbetar med innovativa lösningar, hög kvalitet och hållbara resultat. Nu söker vi en ambitiös säljpraktikant med teknisk bakgrund som vill vara en del av vårt team och utvecklas inom försäljning.
Rollen
Som säljpraktikant kommer du att:
Delta i hela säljprocessen, från lead-generering till kundmöten och offertarbete.
Ha kontakt med både privatkunder och B2B-kunder, och presentera tekniska lösningar på ett pedagogiskt sätt.
Arbeta nära vårt tekniska team för att förstå projektens upplägg och anpassa kundlösningar.
Följa upp pågående affärer och bidra till långsiktiga kundrelationer.
Lära dig professionella säljmetoder och utveckla din affärsmässiga kompetens.
Vi söker dig som
Har en teknisk utbildning, exempelvis kandidatexamen inom ingenjörsvetenskap, energi, elektroteknik eller motsvarande.
Är intresserad av att kombinera din tekniska kompetens med försäljning och kundkontakt.
Har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Är målmedveten, nyfiken och vill utvecklas inom solenergi och affärsutveckling.
Har godkännande för arbetspraktik via Arbetsförmedlingen
Har körkort (meriterande).
Vi erbjuder
En praktikplats med möjlighet till anställning efter avslutad period.
En dynamisk arbetsmiljö i en framtidsbransch med stor utvecklingspotential.
Stöd och handledning av erfarna kollegor inom både teknik och försäljning.
Möjlighet att påverka företagets tillväxt och bidra till en mer hållbar framtid.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till career@arka.se
senast 2025-10-15.
Märk din ansökan med "Säljpraktikant Solenergi". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: career@arka.se Arbetsgivare Arka Energy AB
(org.nr 559320-9223)
Kistagången 12 (visa karta
)
164 40 KISTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9518744