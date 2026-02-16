Säljorienterad Junior Bemanningsansvarig till Bonliva
2026-02-16
Är du en driven relationsbyggare med säljdriv? Vill du ha en roll där du verkligen gör skillnad?
Vården står inför stora utmaningar, och vi söker fler drivna personer som vill vara med och skapa en mer jämlik vård och omsorg. Som Junior HR- och Bemanningsansvarig hos oss får du en betydelsefull roll där du kombinerar bemanning, kundansvar och affärsutveckling. Du blir en nyckelperson i vårt växande team, och vi tror att du - precis som vi - är lösningsorienterad, entreprenöriell, relationsbyggande och omtänksam. Vill du utvecklas inom bemanning och samtidigt använda din drivkraft för att uppnå resultat? Då kan detta vara rätt roll för dig!
ÄR DU EN DRIVEN FÖRBÄTTRARE?
För att trivas hos oss gillar du att bygga långsiktiga relationer och hitta lösningar där kvalitet alltid kommer först. Du är en stark kommunikatör, både i tal och skrift, och trivs med att jobba i ett högt tempo. Att arbeta självständigt och ta eget ansvar motiverar dig, men du är samtidigt en lagspelare som bidrar till ett positivt teamklimat. Har du tidigare erfarenhet från försäljning, kundrelationer eller bemanning? Då har du en stark grund att bygga vidare på! Har du dessutom rätt inställning och vilja att utvecklas - så är du den vi söker!
OM ROLLEN
Du bygger ditt eget nätverk av konsulter och fungerar som nyckelperson för våra kunder för att tillgodose deras bemanningsbehov.
Du har helhetsansvar för bemanningen av konsulter och arbetar aktivt med förhandling, avtal och uppföljning.
Rollen är en mix av account management och konsultchef, vilket innebär att du får en bred och affärsdriven roll med stor utvecklingspotential.
Så här beskriver Sandra sin roll hos oss: "Min tjänst som HR- och Bemanningsansvarig på Bonliva är precis så utvecklande och inspirerande som jag hoppades. Jag har ansvar, får jobba nära både kunder och konsulter och känner verkligen att jag gör skillnad. Och företagskulturen - wow, vi har så roligt tillsammans!"
VI SÖKER DIG SOM:
Har erfarenhet av försäljning, kundrelationer, bemanning eller liknande roller.
Är social, resultatorienterad och trivs i en snabbföränderlig miljö.
Har en naturlig förmåga att skapa och underhålla relationer.
Motiveras av frihet under ansvar och gillar att arbeta med tydliga mål.
Vill vara med och förbättra vård och omsorg genom rätt bemanning.
HOS OSS FÅR DU:
En spännande roll i ett snabbväxande företag där du kan påverka din egen utveckling.
En lönemodell där du har en fast grundlön och möjlighet att öka din ersättning genom provision.
En energifylld arbetsmiljö, tillgång till eget gym, gemensamma träningspass och sociala aktiviteter där vi bygger gemenskap- vare sig det är genom teamaktiviteter, frukostmöten eller AWs!
PRAKTISK INFO:
Arbetstider: 08.00 - 17.00 med en timmes flextid
Tjänstgöringsgrad: 100%
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Start: Så snart som möjligt
Plats: Vi finns i härligt ljusa lokaler på vårt huvudkontor i centrala Stockholm. Vår policy är att provanställda arbetar heltid på kontoret för bästa möjliga onboarding. Som tillsvidareanställd har du sedan möjlighet att arbeta på distans ett visst antal dagar i veckan
OM URVALSPROCESSEN
Urval sker löpande, så var snabb med din ansökan! Vår urvalsprocess inleds med att vi granskar CV och din presentation i ansökan, vilket följs upp med telefonintervjuer för de kandidater som uppfyller kraven. Trivs vi efter samtalet med varandra går vi vidare till en personlig intervju på plats. Nästa steg i rekryteringsprocessen är att våra slutkandidater gör ett testcase, följt av en träff med rekryterande chefer. Slutligen tar vi inför anställning alltid referenser. Har du funderingar kring vår rekryteringsprocess är du välkommen att höra av dig till work@bonliva.se
OM BONLIVA
Bonliva är ett av Nordens ledande bemannings- och rekryteringsföretag inom vård och omsorg. Sedan starten har över 7 000 konsulter arbetat genom oss och vi bemannar verksamheter i hela Sverige, Norge och Danmark.
Vår ambition är att bidra till en mer jämlik vård och omsorg genom att säkerställa att rätt kompetens finns där den behövs som mest.
ANSÖKAN
Ansök direkt via formuläret. Har du frågor? Maila oss på work@bonliva.se
Vi ser fram emot att träffa dig!

