Säljledare- fokus på utveckling och resultat!

Gigstep AB / Säljarjobb / Malmö
2025-12-30


Publiceringsdatum
2025-12-30

Om tjänsten
Som Sales Team Leader ansvarar du för att leda och utveckla ett säljteam med fokus på kvalitet, prestation och engagemang. Du är närvarande i det dagliga arbetet, coachar löpande och skapar tydlighet kring mål, förväntningar och uppföljning.
Teamet består av både juniora och mer erfarna säljare, vilket kräver ett flexibelt och individanpassat ledarskap. Du arbetar strukturerat med uppföljning av nyckeltal, driver förbättringar i arbetssätt och bidrar själv i försäljningen genom att föregå med gott exempel.
Rollen är placerad på kontor i södra Sverige och innebär nära samarbete med ledning och angränsande funktioner.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda, coacha och följa upp säljare i det dagliga arbetet

Säkerställa att gemensamma säljprocesser och arbetssätt efterlevs

Hålla regelbundna uppföljningar, teammöten och individuella samtal

Arbeta aktivt med prestationsuppföljning och försäljningsmål

Bidra operativt i försäljningen mot nya och befintliga kunder

Samarbeta med interna team för att utveckla processer och rutiner

Vi söker dig som
Har tidigare arbetslivserfarenhet av B2B-försäljning, gärna 2-3 år eller mer.

Har haft ansvar för att leda, stötta eller utveckla säljare

Trivs i en roll där du växlar mellan ledarskap och operativt arbete

Har god förståelse för säljprocessen och ett strukturerat arbetssätt

Kommunicerar obehindrat på svenska

Har tidigare arbetat i CRM-system

Meriterande
Erfarenhet från liknande branscher där rådgivning, tjänster eller produkter mot företag är i fokus

Har tidigare deltagit i projekt för kompetensutveckling, processförbättring eller metodimplementering

Dina personliga egenskaper
Affärsdriven och resultatorienterad

Självständig med hög ansvarskänsla

Samarbetsinriktad och prestigelös

Tydlig, inspirerande och kommunikativ ledare

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag, vi rekryterar löpande.

Bakgrundskontroll För tjänsten kommer en bakgrundskontroll att genomföras i samband med rekryteringsprocessen.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Arbetsplats
Gigstep

Kontakt
Klara Igeby
klara.igeby@gigstep.se
0739449946

Jobbnummer
9666405

