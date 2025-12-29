Säljledare- fokus på utveckling och resultat!
Som Sales Team Leader ansvarar du för att leda och utveckla ett säljteam med fokus på kvalitet, prestation och engagemang. Du är närvarande i det dagliga arbetet, coachar löpande och skapar tydlighet kring mål, förväntningar och uppföljning.
Teamet består av både juniora och mer erfarna säljare, vilket kräver ett flexibelt och individanpassat ledarskap. Du arbetar strukturerat med uppföljning av nyckeltal, driver förbättringar i arbetssätt och bidrar själv i försäljningen genom att föregå med gott exempel.
Rollen är placerad på kontor i södra Sverige och innebär nära samarbete med ledning och angränsande funktioner.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda, coacha och följa upp säljare i det dagliga arbetet
Säkerställa att gemensamma säljprocesser och arbetssätt efterlevs
Hålla regelbundna uppföljningar, teammöten och individuella samtal
Arbeta aktivt med prestationsuppföljning och försäljningsmål
Bidra operativt i försäljningen mot nya och befintliga kunder
Samarbeta med interna team för att utveckla processer och rutiner
Vi söker dig som
Har tidigare arbetslivserfarenhet av B2B-försäljning, gärna 2-3 år eller mer.
Har haft ansvar för att leda, stötta eller utveckla säljare
Trivs i en roll där du växlar mellan ledarskap och operativt arbete
Har god förståelse för säljprocessen och ett strukturerat arbetssätt
Kommunicerar obehindrat på svenska
Har tidigare arbetat i CRM-system
Meriterande
Erfarenhet från liknande branscher där rådgivning, tjänster eller produkter mot företag är i fokus
Har tidigare deltagit i projekt för kompetensutveckling, processförbättring eller metodimplementeringDina personliga egenskaper
Affärsdriven och resultatorienterad
Självständig med hög ansvarskänsla
Samarbetsinriktad och prestigelös
Tydlig, inspirerande och kommunikativ ledare
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag, vi rekryterar löpande.
Bakgrundskontroll För tjänsten kommer en bakgrundskontroll att genomföras i samband med rekryteringsprocessen. Ersättning
