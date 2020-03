Säljledare visuell försäljning / Kommunikatör 100%, Stadium Skel - Stadium AB - Administratörsjobb i Skellefteå

Stadium AB / Administratörsjobb / Skellefteå2020-03-03Vi söker en ansvarsfull Säljledare med passion för butiksexponering och människor!Din rollSom Säljledare med ansvar för den visuella försäljningen har du en nyckelroll i butiken och är en viktig förebild för övriga medarbetare. Du ansvarar för butikens utseende med butiksexponering, annonsuppföljning och att synkronisera rätt artiklar med rätt aktivitet. Ditt jobb handlar om att strukturera och utveckla den visuella försäljningen så det blir lätt för kunden att hitta och välja rätt vara. I ditt arbete ingår även att coacha och utbilda övriga medarbetare i visuell försäljning. Som Säljledare ingår du i butikens ledningsgrupp och har ett övergripande ansvar för butiken när Butikschefen inte är på plats.Vem är du?För att trivas hos oss bör du vara en positiv person som ser möjligheter och utmaningar istället för problem. Du gillar att arbeta i ett högt tempo och är bra på att prioritera arbetsuppgifterna i butiken. Vi ser att du som söker är en estet med känsla för färg och form och är duktig på att skapa säljande miljöer som inspirerar kunden i den mekaniska försäljningen. Du är också en duktig ledare som vet hur du engagerar och motiverar dina medarbetare. Du älskar att jobba med människor och vill se människor växa och utvecklas. I din roll blir du både en coach och en inspiratör för dina medarbetare och en förebild för vår mission om att inspirera människor till ett aktivt liv! Krav är att du har erfarenhet av ledarskap inom detaljhandeln, att du är van att jobba mot deadlines samt att du har flerårig visuell erfarenhet inom konfektion. Det är meriterande om du har jobbat som ledare.Varaktighet/arbetstidTjänsten är tillsvidare på 100% med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.2020-03-03Som en del i rekryteringsprocessen kan du komma att få genomföra ett personlighet- och problemlösningstest som är anpassat för tjänsten. Det innebär att du eventuellt behöver avsätta ca 30 minuter för detta i samband med din ansökan. Läs mer om hur vi arbetar med tester på vår karriärsida: http://karriar.stadium.se/. Vi kommunicerar främst via mail så håll utkik efter information i din inkorg. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.När du blir en i lagetSom anställd hos oss erbjuds du en marknadsmässig lön, personalrabatt på våra produkter, friskvårdsbidrag och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi spelar i samma lag, vi presterar tillsammans, vi stöttar varandra och på så vis blir vi hela tiden ännu starkare. Att jobba hos oss ska alltid vara en rolig och spännande utmaning och vi uppmuntrar alltid möjligheten att växa inom företaget.Tycker du också att livet är roligare när det rör på sig?Hos oss på Stadium jobbar lagspelare som brinner för försäljning, sport och sportmode. Energi, mod och laganda är några av de grundstenar som gjort att det lilla familjeföretaget från Norrköping blivit en av Nordens största sportkedjor. Men vi stannar inte där. Genom innovation och enkelhet fortsätter vi att utvecklas med nya koncept, fler produkter och varumärken på marknaden. Tävlingsandan och passionen genomsyrar allt vi gör och vår mission är att inspirera och ge fler människor möjlighet till ett aktivt liv.Join the movement.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2020-03-22Stadium AB5130519