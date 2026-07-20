Säljledare vid event i och omkring Kalmar
Killnoise Event AB / Säljarjobb / Kalmar Visa alla säljarjobb i Kalmar
2026-07-20
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KILLNOISE är ett svenskt företag som tillverkar funktionella och stilrena öronproppar. Vi jobbar på festivaler, konserter och events. Kolla in oss på www.killnoise.com
eller www.facebook.com/killnoise
Vi söker dig som har god hand med människor, är engagerad och sprider positiv energi. Är du en naturligt handlingskraftig ledare med organisationsförmåga? Som Säljledare jobbar du med försäljning på event i Kalmar-området med omnejd.
Som manager vid våra eventjobb:
Du hämtar och förbereder säljmaterial, möter upp säljare och går igenom jobbet, hanterar påfyllning av varor, peppar säljarna, säljer med de andra (om färre än 8 säljare), lämnar tillbaka utrustning, avslutar och gör iordning efter eventet. Du behöver ha körkort för att kunna hämta utrustningen. Vi betalar extra om du även har egen bil som du kan använda.
Kassavana, ledaransvar, erfarenheter inom sälj, sport och lagarbete är meriterande, men inget krav. Din attityd och personlighet är allra viktigast!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Killnoise Event AB
(org.nr 559092-9872), https://killnoise.com/
392 30 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar Jobbnummer
10007267