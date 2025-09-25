Säljledare till Åhléns nyetablering i Ingelsta
Åhléns AB / Butikssäljarjobb / Norrköping Visa alla butikssäljarjobb i Norrköping
2025-09-25
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åhléns AB i Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Eskilstuna
, Örebro
eller i hela Sverige
Även om vi funnits i över 125 år, händer det mer än någonsin hos oss på Åhléns. Vi vill satsa på den fysiska handeln och öppnar nytt varuhus i Ingelsta Shopping!
Om din roll
Som Säljledare hos oss på Åhléns är du ansvarig för att sälja och leverera en kundupplevelse utöver det vanliga. Genom att coacha och utveckla våra säljare att bli lite bättre varje dag säkerställer du att varje kund som besöker Åhléns möts av säljare som kan sina produkter och ger ett bemötande i världsklass. Tillsammans med Varuhuschefen är ditt uppdrag att öka försäljningen genom att leda och utveckla Säljarna i kundmötet. Som Säljledare är du en viktig förebild och en av nyckelpersonerna för den dagliga operativa driften i varuhuset.
I rollen som Säljledare kommer du:
Arbeta med försäljning genom aktiv kundkontakt i enlighet med Åhléns servicekoncept
Aktivt arbeta med merförsäljning och kampanjer
Bidra till en inspirerande och välfylld säljmiljö
Operativt driva och utveckla varuhuset i samråd med ledningsgruppen
Leda och fördela arbetsuppgifter i det dagliga arbetet
Coacha kollegor i kundmötet och försäljning i enlighet med Åhléns Servicekoncept
Förmedla samt ta del av relevant information inom ansvarsområdet
Vara en förebild och föregå med gott exempel i det dagliga arbetet.
Ditt team
Du blir en del av ett passionerat team och samarbetar med Varuhuschef, Säljare och Visual Merchandiser. Du är en del av varuhusets ledningsgrupp och då Varuhuschefen inte är på plats är du ytterst ansvarig i varuhuset.
Vi erbjuder dig:
Åhléns har funnits i många svenska hjärtan i över 120 år. Med en lång historia inom detaljhandeln fortsätter vi drivas av ständig utveckling. Hos oss får du vara med på en spännande resa där vi kombinerar vår historia med innovation och nya arbetssätt för att skapa en lönsam och hållbar framtid.
Till oss tar du med dig:
Minst några års erfarenhet från ledande befattning i försäljning, gärna inom detaljhandeln
Erfarenhet av att leda och utveckla team
Erfarenhet av förbättringsarbete och vana av att arbeta målstyrt med fokus på nyckeltal
Rollen som Säljledare innebär mycket självständigt arbete och vi lägger stor vikt vid ditt ledarskap och din personliga mognad. Du är affärsmässig och serviceinriktad med en stark förmåga att prioritera i en händelserik vardag. Du har en god samarbetsförmåga och får med dig andra genom tydlig kommunikation och inspirerande energi. Du brinner för att utveckla både människor och affären samt motiveras av att se konkreta resultat av ditt arbete.
Åhléns är en organisation i högt tempo, där mycket händer. Med dig i laget blir vi ännu ännu bättre!
Om rekryteringen
Flerårig erfarenhet av försäljning och kundservice, gärna inom detaljhandeln
Erfarenhet av att coacha andra i försäljning och kundmötet
Erfarenhet av att arbeta målstyrt med fokus på nyckeltal
För att lyckas i rollen hos oss krävs att du har ett stort intresse för detaljhandeln och brinner för människor, service och försäljning - något som smittar av sig på teamet omkring dig. Du har ett stort resultatfokus och är en stjärna på försäljning. Du leder med engagemang och är duktig på att coacha dina kollegor till att växa och prestera tillsammans. Du är kommunikativ och har lätt för att ge tydlig och konstruktiv feedback. Att nå mål tillsammans med teamet motiverar dig, och du tar gärna egna initiativ för att skapa förbättringar och driva resultat.
Om rekryteringen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 28 h/v och arbetstiderna kan komma att variera mellan kl 08-20. Då varuhuset planeras öppna i mitten av november ser vi gärna att du kan börja hos oss 1 november.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Som Säljledare på Åhléns blir du en del av ett passionerat team som drivs av affärsmannaskap och entreprenörskap. Vi ger dig förtroende och möjligheten att växa i en utvecklande miljö. Med det hälsar vi dig varmt välkommen till Åhléns! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åhléns AB
(org.nr 556797-8126), https://www.ahlens.se Jobbnummer
9527127