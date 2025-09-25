Säljledare Personlig - Intersport Partille Allum
2025-09-25
På INTERSPORT arbetar vi tillsammans som ett team där våra medarbetares engagemang och passion är avgörande för att vi ska nå hela vägen. Tillsammans skapar vi köpupplevelser i världsklass och inspirerar till ett hållbarare liv!
Vi söker nu en försäljningsinriktad och passionerad ledare, till vår butik i Partille Allum, som i tätt samarbete med butikschefen har siktet inställt på att alltid överträffa våra kunders förväntningar på sin butiksupplevelse. Vi tror att vägen till att skapa en köpupplevelse i världsklass bygger på ödmjukhet, teamwork och personligt engagemang hos våra medarbetare!
Är du redo att ge dig in i matchen?
Tjänsten är tillsvidare på 80% och du förväntas kunna arbeta såväl dagtid som vissa kvällar och helger.
(vi tillämpar 6 mån provanställning)
Det här innebär rollen
Rollen som Säljare på Intersport är en varierande, spännande och framförallt helt avgörande roll för vår fortsatta framgång! Duktiga och engagerade Säljare är vad som gör att kunderna vill komma tillbaka till oss, om och om igen. Försäljning hos oss innebär lyhördhet, att vara aktiv i kundmötet, fokus på att skapa en inspirerande kundupplevelse och personlig helhetsförsäljning med de bästa lösningarna!
Ditt utökade ansvar som Personlig Säljledare innebär bland annat att:
Tillsammans med Butikschef skapa de bästa förutsättningarna för butiken och dess säljare att nå sina nyckeltal.
Föregå med gott exempel och leda försäljning.
Planerar för butikens utseende, layout och struktur samt är delaktig och leder större förändringar och butiksprojekt.
Säkerställa att olika kampanjer, annonser och aktiviteter aktiveras i butiken.
Tillsammans med Butikschef: Vara delaktig i planeringen och genomförandet i introduktionen av nyanställda och praktikanter samt ge input på butikens kompetensutveckling.
Vid Butikschefens frånvaro (Helger, semester m.m.), vara ställföreträdande Butikschef och ytterst ansvarig för den operativa verksamheten i dennes frånvaro.
Vad vi förväntar oss av dig
Intersport andas sport och utmaningar, därför ser vi gärna att du som Personlig Säljledare gör detsamma. Vi söker dig som är en driven försäljare med ett brinnande intresse för sport och människor. Vi hoppas att du har arbetat inom detaljhandeln tidigare, har du dessutom erfarenhet från sport- eller textilhandeln är det ett plus i kanten.
Som Säljledare är det viktigt att du är lyhörd, empatisk och prestigelös och kan skapa en atmosfär där medarbetarna trivs, utvecklas och fungerar som ett team i en kundorienterad miljö.
Du är en naturlig lagledare som tar egna initiativ och har lätt för att motivera samt entusiasmera dina medarbetare när du sätter mål för både verksamheten och dina medarbetare.
Precis som oss tycker du om att utmana, älskar kundmötet, lyfts av att tillhöra ett team som vill framåt samt uppmuntrar och lyfter dina medarbetare. Du är ett föredöme i butiken, skapar förtroende och ett öppet arbetsklimat där människor inspireras och vågar ta initiativ.
Det här tror vi på
Vi tycker det är viktigt att alla våra medarbetare utmanas och utvecklas. Vi har därför flera intressanta utbildningar gällande allt från försäljning och service till produktkunskap och ledarskap. Vi tycker att passion och inspiration inte bara är till för våra kunder, det är till för alla som arbetar hos oss.
Din ansökan
Vill du bli en av oss? Ansök redan idag! I din ansökan ber vi dig inkludera CV och personligt brev.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
