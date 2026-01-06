Säljledare på konserter och festivaler, Skellefteå
KILLNOISE är ett svenskt företag som tillverkar funktionella och stilrena öronproppar. Vi jobbar på festivaler, konserter och events. Kolla in oss på www.killnoise.com
eller www.facebook.com/killnoise
Du har god hand med människor, är engagerad och sprider positiv energi för att alltid få ditt säljteam att trivas och må bra. Du är en naturlig ledare, med stor handlingskraft och organisationsförmåga. Du är ansvarsfull och står på egna ben, samt bemästrar väl att ha många bollar i luften. Som Säljledare jobbar du med försäljning på stora konserter i Skellefteåområdet med omnejd. Din främsta arbetsuppgift är att engagera, driva och coacha ditt säljteam för att de ska prestera på max på eventet. Du förbereder säljmaterial, hanterar påfyllning av varor och kassor, samt avslutar och gör iordning efter eventet. På sommaren finns möjlighet att jobba på festivaler och på andra orter i Sverige och Danmark.
Du trivs i event-sammanhang och ser stort värde att tidigt få stort ansvar över personal och försäljning. Kassavana, ledaransvar och/eller erfarenheter inom sälj, sport och lagarbete är meriterande, men inget krav. Din attityd och personlighet är allra viktigast!
Jobbet utförs främst under kvällstid och helger, och du har möjlighet att själv välja hur mycket och när du vill jobba. Perfekt för dig som exempelvis studerar på universitet, eller som har ett annat halvtids-jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljledare Skellefteå". Arbetsgivare Killnoise Event AB
(org.nr 559092-9872), https://killnoise.com/
