Säljledare Ost ICA Kvantum Malmborgs Clemenstorget i Lund
2026-03-26
Om butiken
Då kunderna blir fler och fler på ICA Kvantum Malmborgs Clemenstorget i Lund behöver vi förstärka personalsidan. Vi söker dig som brinner för butik och service. Vill du arbeta i en citybutik med puls? Då har vi tjänsten till dig! Här finner du lokala färskvaror, delikata delikatesser och prisvärd vardagsmat. Butiken har ca 120 medarbetare och upp till 60 000 besökande kunder i veckan!
Vi söker vi en Säljledare Ost!
Om tjänsten
I dina dagliga arbetsuppgifter ingår sortiment, lönsamhet, kampanjplanering, orderläggning samt den dagliga driften. Du ser till att butikens gavlar och kampanjer är välfyllda samt att butiken alltid är snygg och attraktiv för kund. Du ansvarar för den dagliga driften.
Du kommer ständigt arbeta med att utveckla avdelning tillsammans med ditt team för att skapa attraktiva och säljande butiksytor.
För att passa i denna tjänsten behöver du gilla att arbeta i ett högt tempo, du arbetar bra både ensam och i grupp. Vi arbetar med teamplock. Du är flexibel i ditt tänk och har stor förståelse för butikens mål och utveckling. Egenskaper och kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av nya utmaningar och trivs att arbeta i team och har ett bra och positivt kundbemötande. Du är stresstålig och ser alltid till att butikens kunder lämnar avdelningen och butiken nöjd. Du ser en framtid i dagligvaruhandeln och drivs av nya utmaningar. Du vill ta nästa steg i karriären och har goda ledaregenskaper. Som person är du organiserad och effektiv, en positiv lagspelare vilket är viktigt då vi arbetar med ett bra samarbete mellan avdelningarna.
Du är bra på att arbeta effektivt och personligt. Du är trygg i dig själv och är en god kommunikatör. Du har tidigare dokumenterad erfarenhet från ICA eller annan butik i dagligvaruhandeln. Du hanterar AOB och Min Butik eller liknande system. Du ser din närmsta framtid i butik. Du är noggrann och pålitlig. Du har god fysik och drivs av försäljning och kundnöjdhet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från dagligvaruhandeln, gärna med ansvar för färskvaror
Är affärsmässig, resultatinriktad och strukturerad
Har ett stort intresse för ost, delikatesser och mat
Är en naturlig ledare som motiverar och utvecklar andra i din omgivning
Du är driven, engagerad och tar för dig, kommer med nya idéer
Trivs i en fartfylld miljö och har god samarbetsförmåga
Har ett öga för detaljer och en känsla för exponering
Anställning
Tjänsten är på heltid, varannan helg, tidig morgon samt kväll. Inhopp i delikatessen kan förekomma.
Butikens öppettider är kl 6-23 alla dagar.
Provanställning.
Lön enligt avtal.
Vårt urval sker löpande, skicka gärna in din ansökan snarast!
Rekrytering
Tjänsten avser en anställning direkt hos vår kund där Rosénssons Bemanning AB ansvarar för rekryteringen. Rosénssons är företaget som värnar om våra kunder och aldrig tummar på kvaliteten, det lokala företaget med service utan gränser!
EJ ansökningar via mail eller samtal, endast via länken.
Vid frågor kontakta ann-charlott@rosenssons.com
Vi ser framemot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-22
