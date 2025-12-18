Säljledare med fokus på coaching och tillväxt
Vertiq AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vertiq AB i Stockholm
Human Performance är en av Sveriges snabbast växande aktörer inom media och print. Vår organisation består idag av ambitiösa medarbetare som är med och sätter grunden för de kommande åren av tillväxt.
Vi har satt igång vår största satsning på tillväxt någonsin och i den planen finns ett stort fokus på att satsa på våra medarbetares utveckling. Därför söker vi en driven säljande Säljledare som vill vara med och bygga vårt nästa framgångsrika säljteam - och samtidigt ta en nyckelroll i vår fortsatta expansion.
Om tjänsten
Du kommer att arbeta både med din egen försäljning och samtidigt vara en drivande kraft på golvet - där du coachar och leder andra säljare mot framgång. I rollen är du delaktig i rekrytering och onboarding av nya säljare, och du ansvarar för att de får rätt utbildning och stöd för att utvecklas snabbt. Tillsammans med ditt säljteam arbetar du operativt för att upprätthålla hög nivå i det dagliga och veckovisa arbetet, och du är en viktig del i att bygga en kultur av prestation, lärande och gemenskap. För att själv växa i rollen får du stöd av både VD, en intern utbildningsansvarig som håller i säljutbildningar, samt en extern professionell coach. Tillsammans ger de dig rätt verktyg, struktur och förutsättningar för att nå både dina egna och teamets mål.
Din tidigare erfarenhet:
• Du har 1-3 års erfarenhet av att leda säljare.
- Du har gedigen erfarenhet av B2B-försäljning med dokumenterat resultat. - Du har varit i en liknande befattning och är van vid att bygga och leda säljteam.
• Du är van vid att arbeta mot högt uppsatta mål och att nå dem.
Personliga egenskaper:
• Naturlig ledare med fingertoppskänsla för människor - du motiverar, lyssnar och inspirerar.
- Prestigelös lagspelare som lika gärna går före i kundmötet som backar upp teamet. - Analytisk och affärsdriven - förstår hur man utvecklar både kunder och säljstrategi.
• Positiv, energisk och lösningsorienterad med förmåga att skapa förtroende internt och externt.
Önskvärt:
- Erfarenhet av CRM-system och digitala säljverktyg.
- Bakgrund från expansiva bolag eller scale-up-miljöer. Ta plats i en central roll hos ett snabbt växande företag där du får stort inflytande, ansvar och möjlighet att sätta din egen prägel på både säljstrategi och team. Hos oss väntar inte bara goda lönevillkor och en tydlig karriärstege.
• Vi har också byggt en kultur som gör jobbet roligare och mer givande i vardagen.
Här kombinerar vi prestation och utveckling med gemenskap och energi: Breakfast Club på måndagar, Pilates Tuesdays som friskvårdsboost mitt i veckan, och vårt exklusiva 100 Club, där vi firar våra toppsäljare på några av Stockholms bästa restauranger. Du arbetar nära entreprenörerna, får utrymme att växa och utvecklas - och har samtidigt riktigt goda lönemöjligheter för den som vill prestera på topp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vertiq AB
(org.nr 556769-4855), http://humanperformance.se Arbetsplats
Human Performance Kontakt
My Dorup my.dorup@humanperformance.se Jobbnummer
9651822