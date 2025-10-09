Säljledare Kött ICA Kvantum Malmborgs Emporia
Rosénssons Consulting AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2025-10-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rosénssons Consulting AB i Malmö
, Lomma
, Vellinge
, Lund
, Kävlinge
eller i hela Sverige
ICA Kvantum Malmborgs Emporia - mötesplatsen för dig som älskar mat, kvalitet och hållbarhet. Belägen mitt i Emporia i Hyllie erbjuder vi allt från inspirerande färskvaror och delikatesser till ett brett utbud av lokalt och ekologiskt. Här möter tradition moderna värden - där maten, människan och miljön står i fokus.
Vår ambition är att vara mer än en mataffär, vi vill vara ett nav där smakupplevelser möts med omtanke, där våra gäster känner sig sedda och där varje besök inspirerar till nya favoriter och goda vanor.
Tjänsten i sig:
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för kött, mat och service. Du arbetar löpande med inköp, nyckeltal och svinn samt att hålla avdelningen snygg och fräsch. Du arbetar med datumkontroll, leveranser, säljmöte och reklamationer.
I tjänsten ingår ständig hygien och egenkontroll. Du kommer arbeta både med KPK och manuellt kött. Tillsammans med ditt team ser du till att avdelningen alltid är säljande. Du kommer arbeta med ett glatt gäng som ständigt drivs av den absoluta gästnöjdheten.
Dina egenskaper:
Vi söker dig som älskar kött! Du besitter ett stort affärstänk, du är genuint intresserad av trender och premiumråvaror. Du trivs att arbeta i team och har ett positiv grundinställning. Du drivs av sälj och den absoluta gästnöjdhet. Du är en glädjespridare och ger det lilla extra till dina gäster. Du har omvärldskoll och följer mattrender. Du är matglad, kreativ och vill ständigt testa nya saker. Du ska kunna hålla många bollar i luften och har grundläggande kunskap i ekonomi och hur man räknar på kalkyler. Du är flexibel i ditt arbetssätt och bra på att prioritera dina olika arbetsuppgifter. Publiceringsdatum2025-10-09Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet inom kött. Meriterande om du har tidigare erfarenhet från butiksstyckning då vi styckar lamm, maler och skivar kött. Du är noggrann och ser till att du gör allt med största omsorg.
Meriterande om du kan ICAs interna datorsystem som AOB och och Min butik. Anställningsform: Heltid, varierande arbetstider, mestadels dagtid, en kväll i veckan, varannan helg. Lön enligt överenskommelse. Butikens öppentider är kl 07:00-22:00 alla dagar. Vårt urval sker löpande, skicka gärna in din ansökan snarast.
Rekrytering:
Tjänsten avser en anställning direkt hos vår kund där Rosénssons Bemanning AB ansvarar för rekryteringen och bemanning.
Rosénssons är företaget som värnar om våra kunder och aldrig tummar på kvaliteten, det lokala företaget med service utan gränser!
EJ ansökningar via mail eller samtal, endast via länken.
Vid frågor, kontakta ann-charlott@rosenssons.com
Vi ser framemot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosénssons Consulting AB
(org.nr 556899-2019), http://www.rosenssons.com Arbetsplats
Rosénssons Consulting & Bemanning AB Kontakt
Ann-Charlott E Kvant ann-charlott@rosenssons.com 0738523301 Jobbnummer
9549298