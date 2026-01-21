Säljledare Kolonial till Maxi ICA Stormarknad Moraberg
Personalica AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Personalica AB i Stockholm
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Nu söker Maxi ICA Stormarknad Moraberg en engagerad och trygg Säljledare Kolonial som vill vara med och utveckla vår kolonialavdelning tillsammans med ett erfaret och samarbetsinriktat team.Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Som Säljledare Kolonial har du ett viktigt ansvar för kolonialavdelningen och arbetar nära Försäljningschef och butikschef i det dagliga arbetet. Tillsammans driver ni avdelningen framåt med fokus på försäljning, lönsamhet, minskat svinn och en god kundupplevelse.
Rollen kombinerar operativt arbete i butik med planering och uppföljning. Du bidrar till att omsätta butikens affärsplan i vardagen, säkerställer att gemensamma rutiner fungerar och är med och skapar en inspirerande och lättillgänglig kolonialavdelning där måltid, enkelhet och säljande exponeringar står i centrum.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för drift, utveckling och resultat inom kolonialavdelningen
Arbeta med budget och verksamhetsplanering i samråd med Försäljningschef/Butikschef
Följa upp och analysera försäljning, marginal, svinn, personalkostnader och kundnöjdhet
Säkerställa att butikens rutiner, policys och affärsplan efterlevs
Skapa förutsättningar för proaktiv försäljning och säljande exponeringar med fokus på måltid
Delta i resursplanering och bemanning för att optimera kundfokus och timbudget
Säkerställa fungerande daglig drift i samarbete med säljare och ledning
Delta i säljledar- och avdelningsmöten
Driva förbättringsarbete och genomföra beslutade aktiviteter
Ansvara för kampanjplanering, gavelkommunikation och prisstrategi
Hantera administrativa uppgifter såsom leveransavvikelser, prisadministration, etikettbyten och fakturaattest
Delta i och driva marknadsaktiviteter, kampanjer, måltidsexponeringar och butiksevent
Hantera och följa upp kundreklamationer
Om dig
Vi söker dig som är en engagerad, affärsmässig och trygg ledare med stark egen drivkraft. Du har förmågan att kombinera struktur och uppföljning med engagemang och inspiration i det dagliga arbetet. Du är prestigelös, lösningsorienterad och trivs i en miljö med högt tempo och många kontaktytor. Med ett genuint intresse för mat, sälj och kundupplevelse bidrar du aktivt till butikens utveckling och långsiktiga resultat.
Krav för tjänsten
Minst 3 års erfarenhet från arbete i dagligvarubutik, gärna ICA
Tidigare erfarenhet av ledarroll, formell eller informell (exempelvis säljledare, 1:a/2:a, jour eller ledande frontfigur på avdelning)
Meriterande:
Genomförda bransch- eller ICA-utbildningar såsom BLU, LU, FLU eller HACCP
God produkt- och sortimentskunskap
Intresse för butiksdrift och trender inom detaljhandeln
Förståelse för butiksekonomi och arbete med nyckeltal
Erfarenhet av arbete med försäljning, marginal och svinn
Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt i butik
God administrativ förmåga
Om anställningen
Omfattning: Heltid, 100 %
Arbetstider: Varierande enligt schema. Främst dagtid med tidigast start kl. 06.00. Kvällsarbete förekommer i begränsad omfattning (cirka fyra kvällspass per fyraveckorsperiod). Arbete var fjärde helg ingår, med fredagskväll i anslutning till helgpasset. Butikens öppettider är kl. 07.00-23.00 alla dagar.
Anställningsform: Provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Förmåner: Friskvård och personalrabatt
Om Bemannica
Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av Bemannica AB. Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7085222-1801750". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personalica AB
(org.nr 556955-0337), https://karriar.personalica.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Personalica Jobbnummer
9697804