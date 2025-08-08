Säljledare inom IT sökes till K3 Nordic!
2025-08-08
Vill du ta nästa steg i din karriär och kombinera operativ försäljning med att utveckla ett kompetent säljteam inom IT? Har du erfarenhet av att coacha andra inom försäljning och samtidigt driva affärer självständigt? K3 Nordic söker en affärsdriven och kommunikativ säljledare som ska stötta och utveckla deras säljteam - utan personalansvar. Här får du möjligheten att inspirera och optimera försäljningsarbetet i en spännande och växande organisation. Varmt välkommen in med din ansökan, löpande urval!
Information om tjänsten
K3 Nordic är återförsäljare av IT-tjänster så som programvarulicenser, molntjänster, supportavtal för hårdvara och rådgivning inom IT. Genom att vara specialister inom tidigare nämnda områden hjälper de företag att förenkla sin vardag.
För att stärka och utveckla deras affär inom licensområdet söker Professionals Nord för K3 Nordics räkning en säljledare, som både kan leda teamet och aktivt arbeta med försäljning. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos K3 Nordic.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och K3 Nordics önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
.
Du erbjuds
• En nyckelroll i ett framgångsrikt säljteam
• Koordinerande arbetsuppgifter som präglas av ansvar och självständighet
• En rolig och fartfylld arbetsplats där du omges av drivna och trevliga kollegor
I rollen som säljledare utgår du från kontoret i Örebro och ansvarar över att leda ett mindre team. Rollen innebär att coacha och stötta säljarna, men också att aktivt själv vara operativ i affären. Du säkerställer att teamet fångar intresse hos nya kunder, utvecklar befintliga och nya partnerskap och identifierar nya affärsmöjligheter. Utöver detta har du ett särskilt ansvar för hantering av storkunder och nyckelkunder, där du arbetar strategiskt med att utveckla och vårda långsiktiga affärsrelationer. Rollen innefattar även KAM-relaterade uppgifter, såsom avtalsförhandling, behovsanalys och skräddarsydda lösningar för K3 Nordics största kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattas av:* Leda och stötta säljarna i deras dagliga arbete, både operativt och strategiskt* Själv driva försäljning, hålla kundmöten, identifiera nya affärsmöjligheter och utveckla partnerskap* Utveckla och förbättra processer för kundinteraktioner, inklusive onboarding, uppföljningsmöten och storkundshantering* Vara drivande i storkundsmöten och arbeta strategiskt för att stärka och utveckla våra större kundrelationer* Hålla i veckomöten och säkerställa uppföljning av mål och KPI:er
• Utveckla och förbättra rutiner och processer inom licensförsäljning
• Coacha och utveckla teamet, så att fler kan ta större ansvar i kundprocesserna och bidra till affärsutveckling
• Samverka med andra affärsområden för att skapa synergier och öka affärspotentialen
Vi söker dig som:
har tidigare erfarenhet av B2B-försäljning inom IT, gärna inom licenser eller molntjänster. Det är meriterande om du har dokumenterad ledarerfarenhet, men som minst goda ledaregenskaper där du trivs i en roll med att stötta andra i deras utveckling. Vidare behärskar du både svenska och engelska i tal och skrift.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas och lyckas i rollen hos K3 Nordic. Vi söker en driven och handlingskraftig ledare med ett starkt affärsfokus. Du inspirerar och coachar ditt team samtidigt som du själv är operativ i försäljningen. Strukturerad och lösningsorienterad, tar du initiativ och säkerställer effektiva processer för att driva affären framåt. Din kommunikativa förmåga gör dig till en tydlig och engagerad ledare som skapar starka relationer både internt och externt. Med strategiskt tänkande och ett inre driv identifierar du möjligheter, utvecklar affärer och stärker kundrelationer. Om du vill kombinera ledarskap med operativ försäljning inom IT och trivs i en dynamisk miljö, är du helt klart rätt person för K3 Nordic!
