Säljledare Frukt & Grönt och Blommor - ICA Supermarket Svalöv
2025-10-02
Vill du vara med och utveckla vår frukt- och gröntavdelning till nästa nivå? Vi söker nu en engagerad och driven säljledare som brinner för färskvaror, kundmöten och försäljning.
Om tjänsten Som säljledare för Frukt & Grönt samt Blommor ansvarar du för hela avdelningens drift, sortiment och lönsamhet. Du planerar kampanjer, lägger ordrar och ser till så att våra kunder möts av en inspirerande och välfylld avdelning varje dag. Svinn kontroll, nyckeltalsuppföljning och kvalitetssäkring är naturliga delar av ditt dagliga arbete.
I rollen som Säljledare ingår även:
Att leda och driva avdelningen framåt mot uppsatta mål
Att lösa problem och hantera dagliga utmaningar med ett positivt mindset
Kassaarbete samt öppning och stängning av butiken vid behov
Möjlighet till vidareutveckling och karriär inom ICA
Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av frukt- och gröntavdelning inom dagligvaruhandeln, gärna som 1:a eller 2:a person. Du är en lagspelare med stark drivkraft, servicekänsla och en naturlig förmåga att skapa engagemang i din omgivning.
Vi söker dig som är:
Strukturerad och effektiv i ditt arbetssätt
Kommunikativ och trygg i din ledarroll
Initiativtagande och lösningsorienterad
Kundfokuserad med ett öga för det visuella
Flexibel och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Erfarenhet från liknande roll inom frukt & grönt
God förståelse för svinn, lönsamhet och försäljning
Tidigare erfarenhet av system som StoreOffice, AoB och Min Butik är meriterande
ICA:s interna utbildningar är ett plus
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift
God fysisk form, då arbetet är rörligt och innefattar tunga lyft
Anställningsform
Tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader
Omfattning: 38,25 timmar/vecka
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en framåtsträvande butik med hög ambitionsnivå och ett starkt team. Vi värdesätter arbetsglädje, ansvarstagande och en god stämning i vardagen. Som en del av ICA-familjen finns också stora möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Om Bemannica
Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av Bemannica AB. Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personalica AB
(org.nr 556955-0337) Arbetsplats
Personalica Kontakt
Christian Wallin christian.eriksson@bemannica.se 046-2727110 Jobbnummer
9536417