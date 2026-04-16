Säljledare, Biträdande platschef och säljare Niemi Bil Skellefteå
Niemi Bil fortsätter att växa och utvecklas, och nu stärker vi vårt team i Skellefteå.
Just nu söker vi flera personer till vår försäljningsorganisation - säljledare, biträdande platschef och personbilssäljare - som vill vara med och ta vår verksamhet till nästa nivå.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där tempot är högt, ambitionerna ännu högre och där vi varje dag arbetar mot vårt mål: att ha Sveriges nöjdaste kunder. Har du ett hjärta som klappar för både försäljning och människor? Då vill vi höra från dig!
Om jobbet
Oavsett om du har erfarenhet av att leda ett team, vill ta nästa steg i din karriär eller är en stark säljare som brinner för affärer, finns möjligheten att utvecklas tillsammans med oss. Hos Niemi Bil får du arbeta i en miljö där lagarbete, engagemang och affärsmannaskap står i centrum. Ingen dag är den andra lik och vi erbjuder stora möjligheter till personlig utveckling.
Alla roller hos oss är operativa och innebär att du arbetar aktivt med försäljning.
Roller vi rekryterar till just nu:
Säljledare
Vi tror att du som söker har erfarenhet av försäljning, gärna inom bilbranschen, samt tidigare erfarenhet av att leda eller coacha ett team.
Som säljledare ansvarar du för den dagliga driften av försäljningsavdelningen och leder säljteamet mot uppsatta mål. Rollen kombinerar ledarskap med egen försäljning, vilket innebär att du även arbetar aktivt som personbilssäljare. Du leder och coachar säljarna för att nå både individuella och gemensamma mål, säkerställer hög kundnöjdhet och arbetar aktivt med att utveckla säljprocesser och rutiner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda, motivera och följa upp säljteamet
Ansvara för försäljningsresultat och budget
Aktivt delta i försäljning av nya och begagnade bilar
Säkerställa kundupplevelse i toppklass
Rapportera nyckeltal och följa upp KPI:er
Arbeta nära övriga avdelningar såsom verkstad, marknad och ekonomi
Biträdande platschef
Vi tror att du är en erfaren säljare med god affärsförståelse och ett intresse för att ta ett större ansvar i verksamheten.
Som biträdande platschef arbetar du främst som personbilssäljare men har även ett utökat ansvar att stötta platschefen i den dagliga driften. Du fungerar som ett stöd för teamet i vardagen och bidrar till struktur, engagemang och utveckling på anläggningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stötta och coacha kollegor i det dagliga arbetet
Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt
Följa upp resultat och arbeta mot gemensamma mål
Vara delaktig i planering och förbättringsarbete på anläggningen
Bidra till en positiv energi och kultur i teamet
Aktivt delta & förbättra försäljning av nya och begagnade bilar
Rollen innebär att du är en god ambassadör för Niemi Bil och bidrar till att skapa engagemang och utveckling både hos dina kollegor och i verksamheten. Rollen rapporterar till platschef.
Personbilssäljare
Vi tror att du har erfarenhet av försäljning och drivs av att skapa affärer och bygga långsiktiga kundrelationer.
Som säljare på Niemi Bil guidar du kunden genom hela bilköpet, från första mötet till leverans. Du ansvarar för hela processen, inklusive provkörningar, inbyten, finansieringslösningar och avtalsskrivning. Ingen dag är den andra lik som säljare på Niemi Bil, och om du vill utvecklas i din roll erbjuder vi stora möjligheter.
Bilen är ofta en av livets största affärer och din uppgift är att hjälpa kunden att hitta rätt bil utifrån deras behov.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Försäljning av nya och begagnade bilar
Guida kunden genom hela bilaffären
Arbeta mot uppsatta försäljningsmål
Skapa långsiktiga kundrelationer
Bidra till en positiv energi i teamet
Vem söker vi?
Vi på Niemi Bil ställer höga krav på kvalitet, engagemang och ansvarstagande. Därför söker vi dig som älskar att tävla, är resultatorienterad och har ett starkt affärssinne.
Du har ett naturligt driv och är alltid beredd att göra det lilla extra. Du uppskattar förändring och trivs i en miljö där saker händer och beslut fattas snabbt.
Vi tror att du:
Minst två års arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av försäljning är ett krav, gärna inom bilbranschen.
För roller med ledaransvar ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av att leda eller coacha andra.
Har ett starkt driv och affärstänk
Är kommunikativ och relationsskapande
Trivs med att arbeta i team
B-körkort (manuell)
Goda kunskaper i svenska och engelska
Vi arbetar alltid efter att ha branschens nöjdaste kunder och det möjliggör vi tillsammans som ett lag. Vi tror att du som söker den här tjänsten motiveras av lagarbete och att arbeta i ett nära sammansvetsat team.
Vi värdesätter att du är nyfiken och inställd på att alltid försöka lösa varje utmaning lite bättre än sist. Du kommer utbildas och introduceras på plats, och får den hjälp du behöver. Vi hjälper varandra att lyckas!
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Är du en driven person som är villig att göra det hårda jobbet, samt en ansvarstagande lagspelare, så kommer du att ligga högt upp på listan över kandidater.Publiceringsdatum2026-04-16Övrig information
Du kommer att arbeta på vår anläggning på Hammarvägen i Skellefteå. Tjänsterna är på heltid och utgår från 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal och tjänstepension, och vi värnar om våra medarbetares hälsa genom att erbjuda friskvårdsbidrag.
Rekrytering och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Ange i ansökan vilka roller du är intresserad av.Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta
Isak Holmbom, platschef
070 320 09 05
Om Niemi Bil
Vår koncern består av flertalet olika bolag inom mobilitet, logistik, service och eftermarknad, mjukvaruutveckling samt bilhandel där Niemi Bil är det största bolaget sett till omsättning. Idag har vi verksamhet i Umeå, Kiruna, Uppsala, Gävle, Skellefteå och Luleå, där vi har vårt huvudsäte.
Vi brinner genomgående för att utveckla kundresan och kundupplevelsen. Vi har en vilja att fortsätta vår utveckling som arbetsgivare och företag, och genom att göra saker så bra som möjligt varje dag så kommer vi lyckas med det.
"Vi gör det bara om vi kan göra det riktigt bra", det är vårt motto
Niemi Bil är en modern arbetsgivare, där vi tror på att ett bra jobb erbjuder högt tempo, fantastiska kollegor, och stora möjligheter till personlig utveckling. Förhoppningsvis är det just du som stärker vårt lag, där vi tillsammans i ett högt tempo utvecklas för att nå våra mål, att bli branschledande inom samtliga områden gällande kundnöjdhet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Niemi Bil 2 AB
(org.nr 559250-6157)
Hammarvägen 1
)
931 61 SKELLEFTEÅ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
