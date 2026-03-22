Säljledare - Driv resultat och utveckla ett säljteam på kvällstid
Uniq Dialog I Malmö AB / Säljarjobb / Malmö
2026-03-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniq Dialog I Malmö AB i Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Säljledare
Har du dokumenterad erfarenhet av försäljning via telefon och att leda andra till starka resultat? Vill du ta nästa steg i en roll där du får kombinera eget affärsdriv med att utveckla ett team? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Om rollen
Som Säljcoach hos Uniq Dialog ansvarar du för att driva och utveckla ett team inom telefonförsäljning. Rollen är på heltid och arbetstiden är förlagd till kvällstid.
Du leder genom tydlighet, struktur och höga förväntningar och du vet av egen erfarenhet vad som krävs för att lyckas i varje samtal.
Du arbetar nära teamet i det dagliga arbetet, följer upp prestation, analyserar samtal och säkerställer att både kvalitet och resultat håller hög nivå. Rollen kräver att du är både operativ och coachande, med fullt fokus på att skapa ett högpresterande team.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och utveckla teamet
Ansvara för den dagliga styrningen av teamet och säkerställa hög prestation.
Coachning baserad på erfarenhet
Träna och utveckla säljare utifrån din egen erfarenhet av framgångsrik telefonförsäljning.
Driva resultat
Följa upp, analysera och optimera teamets prestation mot uppsatta mål.
Samtalsanalys och feedback
Lyssna på samtal och ge konkret, tydlig feedback som förbättrar avslut och kvalitet.
Skapa struktur och engagemang
Bygga en kultur där ansvar, prestation och utveckling är en naturlig del av vardagen.
Vem vi söker
Vi söker dig som själv har lyckats inom telefonförsäljning och har erfarenhet av att leda andra. Du är trygg i din kompetens, tydlig i ditt ledarskap och van att arbeta mot högt uppsatta mål.
Du ställer krav, följer upp och skapar resultat samtidigt som du får människor att vilja utvecklas och prestera. Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av försäljning via telefon
Dokumenterad erfarenhet av att leda/coacha andra
Stark egen säljförmåga och förståelse för hela säljprocessen
Förmåga att analysera samtal och omsätta insikter i förbättring
Tydlig, kommunikativ och resultatorienterad
God systemvana
Flytande svenska och engelska
Vad vi erbjuder
En nyckelroll i ett bolag med tydligt resultatfokus
Möjlighet att påverka team, arbetssätt och prestation
Bonus kopplad till teamets resultat
En energifylld arbetsmiljö med högt tempo
Utvecklingsmöjligheter för dig som vill växa vidare i ledarskap
Vill du leda ett team där prestation och utveckling står i centrum?
Skicka in din ansökan redan idag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniq Dialog i Malmö AB
(org.nr 556731-6616) Jobbnummer
9811968