Säljkoordinator till fastighetsbranschen - frihet och stora möjligheter
Vi behandlar inte ansökningar via jobbsajter.
Ansök via vår webbsida. Se länk.
Vill du ha ett arbete där du själv påverkar din inkomst, planerar dina dagar med stor frihet och samtidigt bygger en stark karriär i en bransch med hög status? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu en säljkoordinator som vill arbeta i ett framgångsrikt team tillsammans med registrerade fastighetsmäklare. Här får du en varierande vardag med mycket kundkontakt, affärer, nätverkande och möjlighet att utvecklas snabbt.
Det här får du hos oss
Mycket flexibla arbetstider och stort eget ansvar
Möjlighet till mycket hög lön genom attraktiv provisionsmodell
Garantilön under dina tre första månader
Friskvårdsbidrag, tjänstepension och fler förmåner
Ett socialt och prestigefyllt arbete i en spännande bransch
Varierande arbetsuppgifter där ingen dag är den andra lik
Möjlighet att växa och skapa en långsiktig karriär
Om rollen
Som säljkoordinator arbetar du nära våra mäklare och hjälper till att skapa nya affärer. Du bygger relationer, hittar nya möjligheter och är en viktig del i att driva verksamheten framåt.
Arbetet passar dig som gillar människor, motiveras av resultat och trivs i en roll där du får ta egna initiativ.
Vem är du?
Du behöver inte ha lång erfarenhet för att lyckas hos oss. Det viktigaste är att du har rätt inställning, energi och viljan att utvecklas. Har du arbetat med försäljning, service eller kundkontakt tidigare är det ett plus, men inget krav.
Vi tror att du är:
Social och gillar att skapa kontakt med människor
Driven och gillar att nå mål
Självständig och ansvarstagande
Positiv och lösningsorienterad
Körkort och tillgång till bil är ett krav för att lyckas i tjänsten.
Ansök idag
Vill du ha ett fritt, välbetalt och utvecklande jobb där du verkligen kan påverka din framtid? Då vill vi gärna höra från dig. Skicka in din ansökan redan idag. Sök via vår hemsida.
Om JNF
Jonas Nilsson Fastighetsförmedling AB är en fastighetsmäklarfirma i Norrbotten och Västerbotten. Vi förmedlar bostadsrätter, villor, fritidshus, tomter och kommersiella fastigheter. Huvudkontoret finns i Luleå med lokalkontor Piteå, Skellefteå, Kiruna och Jokkmokk.
Vi har en unik mäklartjänst med en försäljningsmetod och aktivitetsnivå som inte liknar någon annan på marknaden. Vi har mycket gott rykte hos våra kunder och vår ambition är att alltid jobba nära våra uppdragsgivare och spekulanter.
Vi var ett av Sveriges Superföretag 2018, 2019, 2020 och 2021 enligt Dun & Bradstreet.
Vi var ett av Sveriges Gasellföretag 2018 i tidningen Dagens industri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jonas Nilsson Fastighetsförmedling AB
(org.nr 556739-5248), https://www.jnf.se/om-jnf/
961 61 BODEN
För detta jobb krävs körkort.
Jonas Nilsson Fastighetsförmedling
