Säljkollega till bolag i centrala Stockholm! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-07-06Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder.Vi söker just nu säljkollega för vår kunds räkning.Vill du hänga med på en häftig resa? Vill du jobba för ett av dem hetaste digitala bolagen i Stockholm.Bolaget vi rekryterar till är listade som en av Europas hetaste startups och är ett av de snabbast växande unga företagen på den svenska bolagsscenen. Här får säljaren möjlighet att sälja produkter som Google Business View digital marknadsföring och andra världsledande digitala lösningar.Vi söker:Dig som genuint brinner för säljyrket. Dig som siktar på att bli Europas bästa säljare. Dig som är social, positiv och målinriktad. Dig som har ett rejält självförtroende. Dig som vill utvecklas vidare inom sälj.Är du den vi letar efter? Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot din ansökan! Skicka in din ansökan till oss idag, och gör ditt viktigaste sälj hittills. Sälj in dig till oss.Man säljer redan i de flesta situationer: Man säljer när man rekommenderar en restaurang till en kompis, man säljer när man skapar en profil på sociala medier, man säljer när man gör en jobbintervju. Vi letar efter framtidens säljare, kanske är vi din nästa säljutmaning?Du söker:En spännande arbetsmiljö. Möjligheten att sälja spännande digitala produkter som du tror på.Möjligheten att få jobba när, var och hur mycket du vill.Stora utvecklingsmöjligheter.2021-07-06I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-07-20Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5848399