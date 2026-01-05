Säljjobb i Göteborg mellan klockan 16.00-21.00
2026-01-05
Fiskbilen grundades i Oslo år 2000 och etablerades i Sverige 2004. Idag har de kontor i Älmhult, Göteborg, Malmö och Stockholm och är störst i Sverige på hemlevererad fisk och skaldjur, med över 40 000 nöjda kunder varje år.
Deras uppdrag är enkelt: att göra vardagen enklare och kosten nyttigare för sina kunder. Fiskbilen levererar högkvalitativa fisk och skaldjursprodukter direkt hem, och de vill inte bara sälja en gång utan de vill bli kundens självklara leverantör år efter år. Tusentals återkommande kunder samlas vid sina middagsbord för att njuta av fiskbilens produkter, och de har två år i rad blivit utnämnda till Gasellföretag av Dagens Industri.
Bakom deras framgång står goda samarbeten med de bästa leverantörerna och ett dagligt arbete för att höja kvaliteten på sina produkter. Fiskbilen kombinerar tradition och erfarenhet, över 20 års kunskap med nytänkande och engagemang för att alltid göra det lilla extra för kunden.
Hos Fiskbilen är de också måna om sina medarbetare. Där får du frihet och flexibilitet, möjlighet att utvecklas och tjäna stora pengar snabbt. Fiskbilen lär upp sina säljare från grunden, så ingen erfarenhet krävs, det är din attityd, energi och vilja att lyckas som räknas.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Som säljare på Fiskbilen blir du en nyckelperson i deras verksamhet och ansvarar för att leverera högkvalitativa fisk och skaldjursprodukter direkt till sina kunder. Du kör en av deras frysbilar i ditt eget distrikt och arbetar aktivt med dörrförsäljning mot nya, kalla kunder.
Rollen handlar om att skapa relationer och bygga förtroende, tanken är att du längre fram ska skapa dig en egen kundportfölj med återkommande kunder. Du får frihet att planera dina dagar självständigt och arbetar måndag-fredag mellan kl. 15:00 och 21:00 samt varannan helg. Jobbet är både roligt och lönsamt om du har rätt inställning. Ingen tidigare erfarenhet krävs, vi lär dig allt du behöver veta för att lyckas.Dina arbetsuppgifter
Aktiv dörrförsäljning till nya, kalla kunder i ditt distrikt
Bygga långsiktiga relationer och skapa förtroende hos kunder
Planera och strukturera dina dagar självständigt
Köra och hantera frysbilen på ett säkert och effektivt sätt
Presentera och sälja Fiskbilens högkvalitativa fisk- och skaldjursprodukter
Följa upp kundbesök och arbeta mot uppsatta försäljningsmål
Långsiktigt utveckla din egen kundportfölj med återkommande kunderProfil
Du är en relationsskapande person som älskar att träffa nya människor och snabbt får dem att känna sig bekväma, en avgörande egenskap när du knackar dörr hos kunder. Du ser varje möte som en möjlighet att bygga långsiktiga relationer och skapa förtroende. Samtidigt har du en inre drivkraft, är disciplinerad och orädd; du tar initiativ, arbetar självständigt och låter dig inte stoppas av utmaningar. Du trivs med att sätta mål och nå resultat, och du kombinerar hög energi med ett positivt och professionellt bemötande.Kvalifikationer
B-körkort, då du ansvarar för försäljning i ditt eget distrikt
Självständig, trygg och orädd i ditt arbete
Stark inre motivation och disciplin för att nå uppsatta mål
Gillar att träffa nya människor och skapa relationer, även med kalla kunder
Positiv attityd och driv att arbeta i ett resultatinriktat team
Tillgänglig för kvällsarbete måndag-fredag 16:00-21:00 samt varannan helg
Meriterande
Tidigare erfarenhet av dörrförsäljning eller fältsälj
Erfarenhet av kundkontakt och relationsskapande arbete
Kunskap om fisk- och skaldjursprodukter
Erfarenhet av att arbeta med provision och resultatbaserad försäljning
Tidigare erfarenhet av fiskförsäljning eller liknande branschÖvrig information
Plats: Göteborg
Start: Enligt överenskommelse
Du får även möjlighet att delta i en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, inklusive 25 diplomerande kurser i försäljning och liveföreläsningar varje vecka. Du har också chansen att delta i Sveriges största säljevent på Oscarsteatern och en 2-dagars säljutbildning på plats i Stockholm för att utvecklas ännu mer som säljare.
I denna rekrytering samarbetar Fiskbilen med rekryteringsföretaget Saleshub. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på amir.chamsine@saleshub.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
