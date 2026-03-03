Säljcoach sökes till Lendo: Maximera potentialen i deras största säljteam!
2026-03-03
Är du en fena på säljmetodik och drivs av att se andra prestera på topp? Vill du ha en nyckelroll där din expertis direkt speglas i resultaten? Då är det dig vi söker till Lendosprivatlåneavdelning i rollen som säljcoach!Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Vi söker nu en affärsdriven och säljorienterad säljcoach som älskar försäljning och som förstår hur rätt säljteknik, metodik och kontinuerlig utveckling skapar affärsresultat. I rollen arbetar du hands-on med att omsätta säljstrategi och metodik till konkreta beteenden i vardagen med tydlig påverkan på prestation och försäljningsutfall.
Rollen är placerad inom Customer Relations och har fokus på att stärka försäljningsarbetet kopplat till Lendos största och mest affärskritiska produkt. Du arbetar nära två teamchefer och deras säljteam, som successivt kommer att omfatta cirka 30 säljare. Rollen innehar inget personalansvar men du har ett tydligt mandat att påverka arbetssätt, kvalitet och resultat.
Ditt uppdrag är att höja kvalitet, träffsäkerhet och affärsmässighet i försäljningsarbetet. Du arbetar både på uppdrag av teamcheferna och med eget ansvar att identifiera var dina insatser skapar störst värde. En central del av rollen är att ansvara för onboarding av nya säljare samt driva kontinuerlig utveckling av säljteknik och affärsbeteenden. Du rapporterar till Teamchef.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Individuell & gruppbaserad coachning: Genom medlyssning och feedback lyfter du säljarnas prestation och affärsmässighet.
Onboarding & Training: Du äger onboardingen för nya talanger och säkerställer att de snabbt når en hög, hållbar prestationsnivå.
Metodik & Uppföljning: Du säkerställer att Lendos säljmetodik och arbetssätt tillämpas och analyserar data för att identifiera förbättringspotential.
Strategiskt samarbete: Du arbetar tätt ihop med teamcheferna för att kalibrera insatser och driva säljrelaterade beteenden framåt.
Vi söker dig som
Har en bakgrund inom försäljning och/eller erfarenhet av säljledning och coachning, så du känner dig trygg i en coachande roll och van att arbeta med flera individer parallellt.
Har god kunskap inom säljmetodik och förstår hur den omsätts till resultat.
Är analytisk, strukturerad och van att följa upp utveckling över tid.
Är en kommunikatör ut i fingerspetsarna som ger feedback som både utmanar och motiverar.
Trivs i en affärsnära roll utan personalansvar, med tydligt prestationsfokus.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en person som älskar "pulsen" i ett säljteam. Du är analytisk nog att se varför ett resultat uteblir, men tillräckligt pedagogisk och inspirerande för att visa hur man vänder det.
