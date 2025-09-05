Säljchef Kolonial/Online - Stora Coop Överby, Trollhättan
2025-09-05
Har du ett brinnande intresse för mat och tycker om att leda och motivera andra? Då kan du vara just den vi söker.
Stora Coop Överby i Trollhättan är en väletablerad och uppskattad butik med bra sortiment och en tydlig ekologisk profil. Våra öppettider är 7-22 alla dagar i veckan för att erbjuda en god tillgänglighet för våra kunder. Butiken har idag ett 40-tal anställda och erbjuder tjänster såsom bageri, manuell deli & fisk, restaurang, förbutik med paketutlämning samt onlinehandel. Vi är ett gott gäng som jobbar i butiken, har en stark position i Tvåstad samt växer starkt på vår onlineförsäljning.
Som Säljchef Kolonial/Online ansvarar du för butikens samtliga områden inom Kolonial och Online där du driver frågor och aktiviteter utifrån att maximera försäljning och kundmöte. Du är inte rädd för att genomföra förändringar som leder till förbättringar tillsammans med din personal.
Du har fullt personalansvar och når dina mål genom dina medarbetares prestationer. Du är en duktig kommunikatör som leder, coachar, engagerar och följer upp dina medarbetare utifrån gemensamma arbetssätt. Befattningens huvudmål är att stärka kundupplevelsen, och säkerställa att vi ständigt strävar efter att effektivisera processer inom varuförsörjning som leder till "Fullt, Fräscht och Frontat ".
I din roll ingår arbetsledning under butikens olika öppettider. Arbetet är fysiskt krävande. Det är mycket meriterande om du i dina tidigare butikserfarenheter har arbetat med teamplock och online. I dina arbetsuppgifter ingår;
- Ansvara för att mål med handlingsplaner fastställs och följs upp
- Arbeta med ständiga förbättringar av processer för exempelvis Teamplock, CAO, minimera FYS
- Ansvara för butikens säljplanering tillsammans med övriga Säljchefer
- Ansvara för effektiv bemanning för varuflödesprocesserna i butiken
- Allmänt butiksarbete och arbetsledning
För att lyckas i din roll;
- Du är en duktig kommunikatör som leder, coachar, engagerar och inspirerar dina medarbetare
- Du är strukturerad och målinriktad
- Du trivs som bäst när du får vara "på språng" och har mycket att göra
Du ingår i butikens ledningsgrupp och har därmed ett helhetsansvar för butikens resultat. I ledningsgruppen driver du främst utveckling och aktiviteter inom varuflödet. Du rapporterar till Stormarknadschef.
I uppdraget ingår det och kan även bli aktuellt att täcka upp för Butikschefen vid kortare frånvaro så som sjukdom eller semester, vilket innebär ett helhetsansvar för butiken.
Vi ser att du har 3-5 års erfarenhet och utbildning från dagligvaruhandeln i en roll med ansvar, så du vet vad som krävs för att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Kan exempelvis vara som ansvarig i en minder butik eller jouransvarig i en större butik. Vi ställer stora krav på ditt ledarskap, coaching samt uppföljning.
Coop erbjuder dig ett spännande och stimulerande chefsjobb i en verksamhet med alla möjligheter för dig som vill utvecklas.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med önskat tillträde 1 oktober eller enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi tillämpar provanställning. Dina arbetstider är i huvudsak dagtid med inslag av kvälls- och helgarbete.
Vill du veta mer angående tjänsten kontakta Stormarknadschef Johan Pernmyr tfn: 010-747 01 01 alt mail: overby.smc@coopvast.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
Utbildning;
- Gymnasieutbildning är ett krav
- Eftergymnasial utbildning är meriterande
Erfarenhet/Särskild kompetens;
- Tjänsten erfordrar bred erfarenhet och kompetens från dagligvaruhandel
- Tjänsten kräver dokumenterad erfarenhet av att leda medarbetare
- Tjänsten kräver dokumenterade goda resultat i verksamhet med eget resultatansvar
- Goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift, är ett krav.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
