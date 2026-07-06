Säljchef Halmstad - Erfaren ledare inom B2B-försäljning
Industritorget Sweden AB / Chefsjobb / Halmstad Visa alla chefsjobb i Halmstad
2026-07-06
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industritorget Sweden AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Det här är en roll för en erfaren säljledare som vill bygga något långsiktigt och ha verkligt inflytande över resultat, kultur och tillväxt.
Vad du får
Möjlighet att bygga och vidareutveckla ett helt säljkontor
En central roll med stort mandat och tydligt ansvar
Direkt påverkan på bolagets tillväxt
En organisation som värdesätter struktur, prestation och utveckling
Fast och provisionsbaserad lönPubliceringsdatum2026-07-06Om företaget
Industritorget hjälper industriföretag att skapa tillväxt genom ökad synlighet, digital marknadsföring och affärsdrivande lösningar.
Vi kombinerar Sveriges största B2B-plattform för industrin med specialistkompetens inom webbutveckling, sökmotoroptimering, Meta-annonsering och Google Ads. Vårt fokus ligger på att förstå kundens affär och bygga långsiktiga lösningar som skapar verkliga resultat.
Om rollen
Du får ansvaret för vårt säljteam i Halmstad. Idag består teamet av sju säljare. Målet är att, tillsammans med oss, bygga upp ett starkt och välfungerande säljteam om 10+ personer.
Rollen innebär ett helhetsansvar för försäljningen på kontoret – från rekrytering och struktur till resultat och kultur. Du arbetar dessutom i nära samarbete med vår tekniska chef för att säkerställa en hög kvalitet i leveransen av våra webbyråtjänster och skapa bästa möjliga kundupplevelse.
Ditt ansvar
Leda och utveckla säljteamet i Halmstad
Rekrytera, onboarda och vidareutveckla säljare
Sätta struktur, arbetssätt och tydliga mål
Säkerställa kontinuerlig uppföljning av prestation och KPI:er
Ansvara för budget och försäljningsresultat
Driva en prestationskultur med tydliga förväntningar
Rapportera resultat, status och åtgärder till ledning
Detta är en operativ roll där du förväntas vara nära affären och leda genom exempel.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en beprövad säljchef. Du har redan erfarenhet av att:
Leda och utveckla säljteam med dokumenterade resultat
Arbeta strukturerat med uppföljning, KPI:er och säljprocesser
Rekrytera och bygga team över tid
Kombinera kravställning med ett hållbart och respektfullt ledarskap
Du är trygg i ditt ledarskap och vet vad som krävs för att skapa prestation – både individuellt och på teamnivå.
Ledarskap och arbetssätt
Du leder inte genom titeln – du leder genom beteendet.
För att lyckas i rollen behöver du:
Stark förståelse för säljpsykologi och människors drivkrafter
Förmåga att coacha säljare konkret och situationsbaserat
Vara tydlig, konsekvent och närvarande i ditt ledarskap
Skapa struktur och disciplin i vardagen
Bygga en kultur där ansvar, prestation och respekt går hand i hand
Din inställning till försäljning
För oss är det avgörande att du:
Har ett genuint intresse för försäljning
Vill vara nära affären och förstå vad som driver resultat
Inte ser rollen som ett sätt att lämna försäljning bakom dig
Du leder ett säljteam – du står inte vid sidan av det.Så ansöker du
Skicka din ansökan till: Kenth.ahlstedt@industritorget.se
Ange detta ämne i din ansökan: "Säljchef Halmstad" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: Kenth.ahlstedt@industritorget.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljchef Halmstad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industritorget Sweden AB
(org.nr 556665-8844), https://www.industritorget.se/
Söndrumsvägen 29 (visa karta
)
302 37 HALMSTAD Arbetsplats
Industritorget Sweden AB Kontakt
Kenth Ahlstedt Kenth.ahlstedt@industritorget.se +46 70-815 66 50 Jobbnummer
9993808