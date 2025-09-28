Säljassistenter sökes till Al Dente Stockholm Kungsholmen
2025-09-28
Al Dente Stockholm är Nordens ledande företag inom matlagningsevent.
Vi skapar smakrika och minnesvärda upplevelser där människor lagar mat tillsammans - oavsett om det är företag som vill stärka teamkänslan, privatpersoner som firar något speciellt, eller grupper som vill lära sig mer om italiensk matlagning. Med över 50 000 aktiva matlagningsgäster om året och verksamhet i både Stockholm och Göteborg, är vi en självklar destination för alla som vill kombinera mat, gemenskap och kultur.
Vi är mer än bara ett företag - vi är en italiensk livsstil. Vår arbetsmiljö präglas av värme, passion och kreativitet. Här är det högt i tak, många bollar i luften och alltid något på gång. Vi har kul på jobbet, skrattar mycket och älskar att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Vi är ett gäng på drygt 50 personer, och de flesta av oss kommer från Italien. Vi värdesätter att vår personal trivs med varandra - inte bara på jobbet, utan även utanför. Därför anordnar vi regelbundet företagsresor och interna aktiviteter.
Om du söker en lugn arbetsplats där varje dag är lik den andra, så bör du fundera på om vi verkligen är rätt match för dig. Hos oss är tempot högt, dagarna varierade och arbetsglädjen stor.
Rollen som säljassistent
Som säljassistent hos oss arbetar du nära våra säljare och marknadsavdelningen. Du är en viktig del av teamet som säljer våra matlagningsevent och kurser, och du hanterar inkommande samtal och mejl från både privatpersoner och företag.
Även om jobbet är på kontor, är alla våra säljare regelbundet ute på golvet - där våra event äger rum. Därför är det viktigt att du är införstådd med att arbetstiden två gånger i månaden är framskjuten till kvällstid, ofta även helg. Vi tror starkt på närheten till produkten - och i vårt fall, till tjänsten du säljer.
Vi söker dig som:
kan bli en del av vårt team och har rätt egenskaper - är social, glad, nyfiken och gillar att samarbeta. Allt annat kommer vi att lära dig. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning och vill vara med och bidra till vår gemenskap och vårt driv.
Talar perfekt svenska i både tal och skrift
Talar flytande engelska
Har gärna erfarenhet från liknande arbete
Är social, lösningsorienterad och gillar att ta initiativ
Trivs med att ha många uppgifter samtidigt
Vad erbjuder vi?
En arbetsplats med puls, passion och pasta
Ett kreativt team där du får växa
Möjlighet att vara med och skapa oförglömliga upplevelser
Interna aktiviteter och företagsresor
Kollektivavtal via Visita Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljassistent Stockholm".
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: Samantha Öberg AB (org.nr 556868-4517)
(org.nr 556868-4517)
Alströmergatan 45 (visa karta
)
Arbetsplats: Al Dente
Al Dente Kontakt
Säljchef
Beata Cohen recruiting@aldentestockholm.com Jobbnummer
9529824