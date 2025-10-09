Säljare Volvo till Brandt Bil
Brandt Personbilar AB / Butikssäljarjobb / Skövde
2025-10-09
Tjänstebeskrivning
Brandt Personbilar AB söker en Volvo-säljare med placering i Skövde.
Tjänsten innefattar fokus på försäljning av nya och begagnade bilar. I rollen som säljare kommer du att jobba med proaktiv försäljning mot privatpersoner och företag så väl som att ta hand om våra befintliga kunder.
Du ansvarar för hela affären från första möte med kund till leverans av bilen. Relation och samarbete med våra leverantörer och partners kommer att vara en framgångsfaktor för ditt arbete.
Du kommer att arbeta utifrån uppsatta budgetmål och ha ett resultatinriktat synsätt med fokus på affärer och skapa de bästa kundrelationerna. Din utveckling är viktig för oss, och vi lovar dig en händelserik och utmanande resa framöver.
- Gymnasiekompetens och körkort är ett krav.
- Vi ser gärna att du har god lokalkännedom och tidigare säljerfarenhet.
- Du är en lagspelare som trivs med att tillsammans i grupp jobba mot uppsatta mål.
- Du drivs av att göra affärer och har ett starkt fokus på resultat och nöjda kunder.
- Du tar initiativ, är flexibel för förändringar och har alltid en affärsmöjlighet i åtanke.
- Du är strukturerad och uppskattar rutiner och processer att jobba efter.Anställningsvillkor
Provanställning sex månader och därefter tillsvidareanställning. Som säljare är du schemalagd både på vardagar och varannan helg.
Urvalsarbete sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka gärna in din ansökan idag. Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Brandt Bil AB grundades år 1929 av Stanley Brandt och är en av Sveriges första Volvo-handlare. Genom åren har familjeföretaget Brandt vuxit och består idag av moderbolaget Brandt Bil och fyra dotterbolag Brandt Personbilar AB, Brandt Fordon AB, Brandt Lastvagnar AB och Brandt Båt AB. Vi har 34 anläggningar på 26 orter och är cirka 800 medansvariga.
Genom våra värdeord Engagerade, Personliga och Ansvarstagande - strävar vi tillsammans mot vår vision Rörelsefrihet i världsklass, genom generationer!
Vi erbjuder
På Brandt erbjuder vi en trygg och förmånlig anställning som omfattas av lön och försäkring enligt kollektivavtal. Utöver detta ingår förmåner såsom friskvårdsbidrag, en mängd personalrabatter och förmåner. På Brandt kan du förvänta dig ett utvecklande och stimulerande arbete med stora möjligheter till kompetensutveckling. Vi utbildar inom den senaste tekniken både internt och genom våra generalagenter. Vi investerar i våra anläggningar och erbjuder en trivsam arbetsmiljö.
Brandt månar om en säker arbetsmiljö och verkar för en drogfri arbetsplats, drogtest kan därför förekomma slumpvis under anställningen.
Välkommen att bli en Brandtare!
Fast månadslön
