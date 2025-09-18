Säljare | Var med och bygg vårt nya team i Stockholm!
Bli en del av vårt nya säljteam i Stockholm! Vi på Impressive Relations expanderar och söker nu drivna Fältsäljare som vill vara med från starten när vi bygger upp vårt nya team i Stockholm. Här får du chansen att representera ett av Sveriges mest välkända varumärken och utvecklas inom försäljning - i en miljö där energi, gemenskap och resultat står i fokus. Vi arbetar idag i olika varuhus och matvarubutiker runtom i Sverige och vill nu växa ytterligare!
Om rollen:Som Fältsäljare hos oss kommer du att spela en central roll i att skapa tillväxt och starka kundrelationer. Du får en grundlig introduktion och jobbar tätt tillsammans med både din närmaste chef och teamet för att snabbt komma in i arbetet. Ditt fokus är att möta kunder, presentera produkten på ett inspirerande sätt och självklart driva försäljning.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Uppsökande försäljning i butik och varuhus
Skapa positiva kundmöten och bygga långsiktiga relationer
Bidra till teamets energi och resultat
Nå och överträffa både personliga och gemensamma säljmål
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning eller service (meriterande men inget krav)
Är social, utåtriktad och gillar att möta nya människor
Är målinriktad och motiveras av att prestera resultat
Har hög energi och gillar att arbeta i ett team
Är lösningsorienterad och vill utvecklas inom försäljning
Vi erbjuder:
Trygghet & potential - Fast lön + provisionsmodell utan tak
Utveckling - Säljträning, coachning och möjlighet att växa inom företaget
Gemenskap - Ett energifyllt arbetsklimat där vi peppar varandra
Karriärmöjligheter - För rätt person finns chans att på sikt ta mer ansvar
