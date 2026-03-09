Säljare/Utbildare till västra/södra Sverige
Individual Computer Applications Göteborg AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-03-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Individual Computer Applications Göteborg AB i Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Hos ICAP kommer du i första hand att jobba med försäljning och utbildning mot kunder som AF Rehab, Försäkringskassan, Regioner och Kommuner i södra och västra Sverige. Din främsta uppgift är att självständigt presentera, sälja och utbilda på vårt sortiment, samt genomföra olika typer av kundbesök, presentera nyheter och kartlägga kunders behov och utvecklingsplaner. Utbildning handlar ofta om att träna individuella personer i användandet av våra hjälpmedel för attklara sina arbetsuppgifter i samband med arbetsplatsanpassningar som du utför.
Merparten av försäljningen sker till befintliga kunder, men varje anpassning sker mot en individ och är unik. Även ren nykundsbearbetning förekommer. Körkort B krävs och placeringsort är Västra eller Södra Sverige. Vi har kontor i Göteborg, så placering där kan vara att föredra.
Exempel på övriga arbetsuppgifter:
• Prissättning, offertframtagning, avtalshantering
• Leverans, installation och utbildning hos och med användare
• Deltagande i mässor och utställningar
• Ständig konkurrent- och marknadsbevakning
Vem är du?
Vi söker dig som tidigare arbetat med försäljning och är bra på att bygga relationer. Vi önskar att du har branschvana från hjälpmedelsbranschen, t ex inom kognition, läs/skriv, kommunikation eller liknande samt är van att arbeta mot Regioner, Kommuner mfl. Vi tror att du har god pedagogisk förmåga och kan hålla i produktutbildningar både för professionell personal och för slutanvändare.
För att kunna trivas i tjänsten behöver du ha goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift, samt vara van att arbeta i PC-miljö med MS Office och affärssystem. Du är en serviceinriktad, ansvarstagande och trovärdig person som trivs med breda arbetsuppgifter.
Du har ett stort eget driv och älskar att sälja, utbilda och trivs med att planera din egen tid och nå uppsatta mål. Men viktigast för oss är dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder fast lön, förmånsbil, samt möjlighet till rörlig lön.
Om ICAP
ICAP AB är en leverantör av IT-relaterade hjälpmedel som etablerades redan 1999, vilket idag gör oss till en av de mest erfarna aktörerna på marknaden. Vi bedriver även verksamhet under varumärket Frölunda Data. Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att hitta de bästa lösningarna för att kunna tillgodogöra sig information och kommunicera med sin omvärld, oavsett behov. Mer information finns på www.icap.nu
och www.frolundadata.se.Så ansöker du
Är du intresserad av tjänsten skickar du din ansökan till petter.helge@icap.nu
. Bifoga CV samt ett personligt brev där du berättar varför du söker tjänsten. Sista ansökningsdatum är 31/3, men vi ser fram emot din ansökan snarast möjligt. Intervjuer och urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: petter.helge@icap.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare/utbildare ICAP". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Individual Computer Applications Göteborg AB
(org.nr 556573-8746) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huvudkontor Kontakt
Petter Helge petter.helge@icap.nu 0470-727710 Jobbnummer
9785652