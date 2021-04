Säljare till Vy Travel försäljningskontor - Vy Buss AB - Butikssäljarjobb i Göteborg

Vy Buss AB / Butikssäljarjobb / Göteborg2021-04-12Vygruppen är en nordisk transportkoncern med en omsättning på cirka 15 miljarder NOK och omkring 10 500 anställda i Norge och Sverige. Koncernens affärsområden är persontrafik med tåg och buss samt mobilitet och turism. Vy satsar på att utveckla hållbara transportlösningar, förbättra kundupplevelsen och göra det enklare att resa kollektivt från dörr till dörr.Vy Travel AB bedriver kommersiell expressbusstrafik i Sverige, Norge och Danmark med varumärkena Vy Bus4You och Vy express.Ett gott värdskap är av största vikt för oss på Vy Travel AB och våra varumärken Vy Bus4You och Vy express. Enligt mätningar gjorda av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har vi Sveriges nöjdaste kunder och har haft det under de senaste nio åren.Är du vår nästa teamspelare till vårt försäljningskontor?2021-04-12Vi söker en ny teamspelare till vårt försäljningskontor i Göteborg som är ivrig att ta sig an utmaningen för att bevara Sveriges nöjdaste kunder.Tjänsten är en behovsanställning, där sysselsättningsgraden varierar efter behov. Vi jobbar måndag till söndag och fram tills sommaren är det antal timmar efter behov. Under sommarmånader (jul-aug) går tjänsten upp till 80-100%.Detta är ett uppdrag för dig som gillar att bemöta kunder i en miljö med stundtals högt tempo bland människor på väg i vardagen. Framför allt är detta en plats för dig som ser värdet hos varje gäst och som vill jobba i ett bolag som stadigt växer.Hos oss blir du ansiktet och rösten ut mot våra gäster. Ditt primära arbete är att svara på frågor på mejl/formulär och via sociala medier, samt sälja biljetter över telefon och över disk på vårt försäljningskontor på Nils Ericson Terminalen i centrala Göteborg. I denna rollen kommunicerar du på såväl svenska som engelska.Du jobbar på första parkett och är alltid beredd att göra det lilla extra för att våra gäster ska bli nöjda, glada och rekommendera oss vidare. Gemensamt arbetar vi mot vår vision; Våra gäster älskar oss!Sälja biljetter i butikenTelefonförsäljningSvara på frågor på mejl/formulär och via sociala medierInformationKundserviceI viss grad kontakt med förarnaBehjälplig vid avgångarDu är:Positiv och tycker om andra människorNyfiken och icke dömandeAnsvarstagande och serviceinriktadStrukturerad och eftertänksamSjälvständigFlexibel och inte styrd till traditionella kontorstider även om många arbetsuppgifter är förlagda på vardagar mellan 7-18.Yrkesteknisk kunskapGymnasial utbildningErfarenhet av sälj- eller kundserviceGrundläggande datorkunskapMycket goda kunskaper (tal och skrift) i svenska och engelska. Du behöver förstå norska och danska. Kunskaper i andra språk är meriterande.Meriterande med flerspråkighetStrategisk kunskapKänner till produktenKänner till resebranschenPersonlig kunskap/förhållningssätt.Förmåga sätta kunden i fokusFörmåga att ta snabba beslut och skapa effektiva lösningarDu har stor empati, god förmåga att se helheten och kan tänka långsiktigtTjänsten är en behovsanställning, där sysselsättningsgraden varierar efter behov (15-20 arbetstimmar per vecka).Individuell lönesättning och villkor enligt Tjänstemannaavtalet.Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast den 25 april. Obs! Vi tar inte tar emot ansökan via e-post.Urval sker löpande.KontaktinformationMona Bayat, Butikschef, mona.bayat@vy.se ArbetsplatsNils Ericsonsgatan 17411 03 GöteborgVaraktighet, arbetstidDeltid 50%. Visstid 3-6 månader.Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-02Vy Buss AB5685796