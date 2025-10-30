Säljare till vinnande team - Vi erbjuder marknadens bästa stämning!
2025-10-30
Söker du ett jobb där du själv kan anpassa ditt schema efter ditt eget liv?
Är svaret ''Ja'' så har du hittat helt rätt!
Att jobba som säljare/demonstratör hos oss på Aquaclean Tech AB innebär att du själv bestämmer ditt schema efter hur du kan jobba i relation till ditt fritidsliv.
Vi har inga krav på tidigare arbetslivserfarenheter inom yrket. Detta då vi intern utbildar all vår personal från grunden så du blir den bästa versionen av dig själv inom yrket.
I detta jobb besöker vi privatpersoner i deras hem och säljer vår produkt Roboclean.
Hos oss får man alltid betalt för bägge delar så man jobbar aldrig gratis. Det man får betalt för är alla demonstrationer man gör men även en grundlön på 27450:- vid heltidsjobb samt provision för allt man säljer!
Just nu expanderar vi otroligt mycket och söker därför personal över hela Sverige.
Vill du bli vår nästa arbetskamrat eller bara byta inriktning i ditt arbetsliv så har du hittat rätt!
Vem söker vi?
• Du är drivande i ditt arbete
• Du har social kompetens
• Du är öppen för nya möjligheter
Vad erbjuder vi?
• Kontinuerlig utbildning av våra försäljningschefer samt kontorschefer
• Grundlön på 27450:- vid heltidsjobb på 45 demonstrationer per kalendermånad + provision
• Du jobbar på egen ort där du alltid utgår från ditt eget hem
• Du bestämmer själv hur stort område du vill arbeta i
• En bokningsavdelning som bokar dina besök åt dig vilket innebär att du jobbar på förbokade kundbesök
De krav vi har är:
• Att du har B-körkort
• Att du har tillgång till bil att använda i arbetet
• Att du kan det svenska språket flytande i tal och skrift
Vi på Aquaclean Tech AB vet att vi kan hjälpa dig att nå din maxpotential inom yrket och även få en flygande nystart eller omstart på ditt arbetsliv!
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: rekryteringuppsala@robocleansverige.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556627-7926)
Natasha Francis rekryteringuppsala@robocleansverige.se 0767000702
9582489