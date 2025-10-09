Säljare till Villa Takrenovering i Örebro
2025-10-09
Är du en engagerad person med god social förmåga och ett intresse för försäljning inom villa takrenovering? Vi söker nu flertalet säljare där du får möjlighet att arbeta nära privatkunder och vara en viktig del av vårt växande team i Örebro. Hos oss erbjuds du ett utvecklande och självständigt arbete med fokus på kundnöjdhet och kvalitet.
Arbetsuppgifter - Försäljning av takrenoveringstjänster till villakunderI rollen som säljare kommer du att arbeta med försäljning av våra takrenoveringstjänster till privatpersoner, huvudsakligen villaägare i Örebro med omnejd. Dina främsta arbetsuppgifter är att:
Aktivt kontakta och boka möten med potentiella kunder
Genomföra kundbesök för att kartlägga behov och presentera våra lösningar inom skräddarsydda och individuellt anpassade takrenoveringar
Du ansvarar för ett specifikt geografiskt område där du själv planerar och genomför kundaktiviteter i villabostadsområden med bl a reklamutdelning, skyltningar, visningar mm
Upprätta offerter, därefter fortsatt tryggt leda kunderna genom hela orderprocessen. Du rapporterar dina genomförda aktiviteter och dess resultat
Bygga långsiktiga kundrelationer samt bidra till att stärka vårt varumärke inom villa takrenovering i regionen
Samarbeta nära våra projektledare och montörer för bästa möjliga kundleverans
Kvalifikationer och erfarenhet - Säljare Gärna erfarenhet av försäljning, med fördel till privatkunder
Kund- och resultatinriktad med god servicekänsla och med förmågan att självständigt initiera & driva säljprocessen från första kontakt till avslut
Du hatar att förlora och vill vinna alla matcher, dock med ödmjukhet
Alltid laget före "jaget"
God kommunikationsförmåga på svenska & engelska, både i tal och skrift - fler språk är meriterande
B-körkort är ett krav
Teknisk förståelse och en start vilja att lära dig vår verksamhet
Du får inte vara höjdrädd
Personliga egenskaper - Rätt person för Villa Takrenovering
Vi söker dig som:
Är målmedveten, strukturerad och arbetar noggrant med uppföljning och kundvård
Är förtroendeingivande, lyhörd och har lätt för att skapa och utveckla kundrelationer
Drivs av att nå resultat och trivs med frihet under ansvar
Har en positiv inställning och bidrar till god stämning i teamet
Anställningsvillkor och förmåner - Säljare till takrenovering Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Marknadsmässig lön samt attraktivt bonussystem
Företagsbil och moderna arbetsverktyg ingår
Du får en gedigen intern utbildning och professionell coachning innan vi släpper dig för att själv få "flyga"..
Löpande utbildning och stöd i försäljning samt produktkunskap
Ansökningsprocess - Så söker du jobbet som säljare i Örebro
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via vår ansökningsportal. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Alla sökande, oavsett kön, ålder eller bakgrund, välkomnas att söka denna tjänst.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352) Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Kontakt
Åsa Quarfordt asa.quarfordt@bestbemanning.nu 0706180675 Jobbnummer
9548189